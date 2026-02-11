李四川將表態選新北？侯友宜：能為市民、國家多做事「樂觀其成」

侯友宜指李四川能為市民和國家多做事，他樂觀其成。資料照 新北市府提供



台北市政府今將與輝達簽約，被視為藍營新北市長黑馬的台北市副市長李四川承諾簽約後說明參選動向。對此，新北市長侯友宜今（11日）表示，李四川是從基層打拚上來的優秀公務員，能為市民和國家多做事，他樂觀其成。

侯友宜今主持市政會議，媒體關切李四川的參選動向，侯說，李是一個從基層打拚上來的非常優秀的公務人員，一輩子為國家盡心盡力，能夠為市民多做事、為國家多做事，「我們都非常的樂觀其成，我們一起加油。」

外界預測藍營新北人選可能會在2月13日晚間6點先嗇宮的花燈活動中揭曉，侯友宜說，當天是春節放假的前一天，他的行程非常的忙碌。不但要去做好交通的視導工作，也要到第一線去慰問最辛苦的同仁的準備情形，一切以市政工作為最主要。

更多太報報導

王家俊專欄：江啟臣、李四川定於一尊了沒

李四川今宣布參選？黃國昌喊「跨越世代君子之爭」 曝藍白年後討論共同政見

李四川明與輝達簽約後宣布決定 蔣萬安反應曝光