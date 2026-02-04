李四川將請辭選新北？蔣萬安：要過年了考慮我的心情

台北市副市長李四川（左）與台北市長蔣萬安（右）。（圖／東森新聞）





台北市副市長李四川被傳出年前將會請辭副市長，全心投入新北市長選舉，不過這項消息沒有被證實，而台北市長蔣萬安也說要過年了，可不可以考慮一下他的心情，不過國民黨新北市長人選遲遲沒有定案，新北市副市長劉和然強調，一切尊重黨部安排。

又被問到副手李四川的動向，台北市長蔣萬安只能苦笑，用台語吐露心裡話，因為近期傳出為配合年後藍白合協調，李四川若要獲得國民黨提名參選新北市長，得在過年前辭去副市長，展現破釜沉舟的決心。

台北市長蔣萬安：「我想最重要的就是，希望我們在現階段，持續的推動各項市政，那為市民爭取最大福祉。」

川伯何時辭職可能八字沒一撇，但藍營新北市基層心情五味雜陳，母雞遲遲未出線，眼前民調較強勢的李四川，與有意爭取接班的新北市副市長劉和然，協調仍沒有進度，傳出市黨部將邀集兩人進行劉李會，也只聞樓梯響。

新北市副市長劉和然：「他（黨部）到底要不要，選擇公開不公開，還是要如何進行，那看黨部怎麼安排，我就全力配合。」

新北市長侯友宜：「我們都是老同事，我們一切以團結共同面對。」

新北市長侯友宜再喊團結，藍營不管未來誰接班，都得聽聽這位大家長選戰意見，尤其，民進黨在新北市長提名定於一尊之後，黨中央至府院高層，都投入全力輔選立委蘇巧慧，她也搶先端出牛肉！

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我的六大福利政見，第一我當市長，公立國中小學童的營養午餐，全面免費。」

綠營在農曆年前，力拚進度超前，拚翻轉新北。反觀在優勢選區的藍營，還在等人選，站上起跑線！

