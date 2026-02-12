李四川將辭職力拚新北市長 侯友宜：全力支持

（中央社記者黃旭昇新北12日電）藍營新北市長參選人協調成功，將於2月底徵召台北市副市長李四川參選，新北市長侯友宜今天表示，全力支持李四川，也感謝新北市副市長劉和然勇於承擔，未來將力拚讓市政更好。

中國國民黨副主席李乾龍說，下屆新北市長參選人協調，侯友宜居於關鍵角色；侯友宜今天視察三峽區長福橋新建工程接受聯訪時表示，他早說過，協調目標很明確，希望一棒接一棒讓市政延續，要找到對新北市熟悉、讓新北發展更好的適當人選。

他表示，會全力支持李四川，並感謝劉和然勇於承擔，將會全力拚市政，讓未來更好。中央社記者追問，何時會再與李四川見面，他說，李四川是老同事，經常電話溝通，見不見面也常聯絡，都溝通無礙。至於協調的方式是見面或電話，他強調，溝通的方式非常多，一切按照穩定的步伐前進，請外界放心。

台北市副市長李四川10日宣布2月底請辭，備戰2026新北市長選舉。國民黨副主席李乾龍昨晚表示，春節後啟動提名程序，預計2月底前徵召、3月布局；盼藍白整合爭取勝選。侯友宜與劉和然昨天晚間分別表態支持李四川，盼能順利交棒，在新北市贏得勝選。（編輯：林恕暉）1150212