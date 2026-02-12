李四川將辭職參選新北市長 盧秀燕讚「超級馬力」

盧秀燕讚李四川是新北市「超級馬力」。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市副市長李四川昨(11日)宣佈將在2月底請辭副市長，表態爭取國民黨提名參選新北市長，台中市長盧秀燕今被問及李四川參選一事，罕見在上班時間回應政治議題，強調，她很了解李四川，對新北市而言，他是「超級馬力」，一定能一馬當先。

李四川昨日宣布月底請辭台北市副市長，爭取國民黨提名參選新北市長，原先爭取黨提名的新北市副市長劉和然隨後宣布退讓支持，新北市長侯友宜被問及此事也回「一直都叫大家放心」，藍營新北市長參選人似已定於一尊。

盧秀燕今被問及李四川表態參選新北市長一事，停頓了一下、思考後，罕見在上班時間回應政治議題，她說，李四川是她很要好的朋友，她很了解對方，直呼，「對新北市而言他是超級馬力」，還說他一定能一馬當先。

不過，盧秀燕再被問藍營台中市長的進度，則只笑說謝謝，未表示意見。

