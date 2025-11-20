李四川尚未宣布戰新北！黃國昌先爆遭綠「拱選」蘇巧慧駁斥

黃國昌喊出，如果最後不是選新北的男主角，也會全力輔選藍營內參選。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文以及民眾黨主席黃國昌見面完後，是否會加速兩黨在2026縣市首長的提名時程？尤其黃國昌喊出，如果最後不是選新北的男主角，也會全力輔選藍營內參選新北市長。呼聲高的台北市副市長李四川被問到這件事情，表示自己還沒時間了解，但再次強調，黨如果要自己承擔，不會排斥。

聽到會不會是2026選新北市長的主角，川伯笑笑，就定位，回的不是選舉，而是輝達。

記者vs.台北市副市長李四川：「（初選辦法，你會有什麼樣的看法），沒有時間看黨裡面的狀況，（什麼時候要叫您擬參選人），黨如果要我承擔，說實在我不會排斥。」

廣告 廣告

這說市政建設進度，可比藍白黨魁昨（19）日見面的握手程度還重要。記者vs.台北市副市長李四川：「（需要用民調進行比拚？）謝謝謝謝，（李副幫我講一下，財劃法），財劃法。」

聽到財劃法，原本要去開會的川伯走回來，面對鏡頭繼續講，現階段川伯把北市市政擺第一，但輿論聚焦他何時轉戰新北，成為藍營基層心中在野整合後的那個唯一。

北市副市長李四川：「不要給所有的市民，感覺這個政府天天都在選舉，是不是，如果到那個時候，我會跟各位報告。」

川伯與黃國昌誰選新北是最強？用什麼判定最強？仍有待兩黨後續談判，但先不用等誰整合誰成功，黃國昌先對蘇巧慧猛攻。黃國昌說蘇巧慧極力拱他選新北，蘇巧慧回擊子虛烏有。

立委（民）蘇巧慧vs.民眾黨主席黃國昌：「（對其他的參選人，一向是尊重和祝福，哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，從沒有透過任何管道或是授權任何人去傳任何話），蘇委員可能貴人多忘事，（對於這種奇怪的謠言，我希望適可而止），自己講的話，自己都忘囉，不是只有一組，兩組以上的人。」

黃國昌繼續開酸蘇巧慧。民眾黨主席黃國昌：「台北縣的老縣長蘇貞昌，面對台灣社會質疑，連神明都敢騙，如果連神明、人民都一起騙，這樣子可能就不好了。」

2026新北戰，川伯還沒戰，黃國昌、蘇巧慧，一個國一個慧，國慧先在國會戰。

更多東森新聞報導

內政部大刀！50人我國國籍被註銷 3知名人士也在內

徐國勇點王世堅是綠營戰北市長好人選 蔣萬安「笑而不答」

陸配參政已死？ 陸委會：目前很可能是這樣結果

