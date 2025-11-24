李四川已探詢看板？議員急問：台北市政誰扛

▲台北市議員簡舒培近日怒批，現台北市副市長李四川若跑了，台北市政怎麼辦？（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委蘇巧慧近日接受徵召，將代表綠營角逐2026新北市長，藍營部分，現台北市副市長李四川呼聲高，而2人近日一來一往，引外界關注。對此，台北市議員簡舒培22日痛批，如果李四川現在跑了，台北市政要怎麼辦？而媒體人王時齊也爆料，李四川已經在詢問新北市的競選看板了。

簡舒培昨上《54陪審團》指出，整個台北市如果沒有李四川，輝達就沒辦法搞定，如果李四川現在跑了，台北市政要怎麼辦？不就卡住了？輝達這麼重要的一個企業要來，從卡關到簽約、解約，全部都是李四川在接受訪問，如果沒有他，整個市政怎麼處理？李四川如果走了，台北市長蔣萬安就完蛋了。

廣告 廣告

這時，主持人王時齊忽然爆料指出，李四川已經在詢問新北市的看板了。對此，簡舒培則回應表示，李四川就算在問，那也沒什麼讓人訝異的。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李四川嗆「施政非穿著漂亮」引戰？張益贍轟性平部噤聲

中央推1.2兆《財劃法》新案 李四川：不簡單！揭多年難修關鍵

藍營誰能戰2028？吳子嘉爆盧秀燕「2原因」恐有這盤算