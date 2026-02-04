李四川年前請辭投入新北市長選戰？蔣萬安用台語吐露「心內話」

2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，在新北市長人選上，民進黨已確定由立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌在日前也成立競選總部，現在只剩國民黨尚未有定案，外界也十分關注到底會是現任新北市副市長劉和然出線，還是呼聲極高的台北市副市長李四川。根據媒體報導指出，李四川將在過年前宣布請辭台北市副市長，專心投入選戰。對此，台北市長蔣萬安今（4）日受訪時突然用台語說「要過年了，要考慮我的心情好嗎？」希望現階段持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉。​

蔣萬安今日上午出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮，被問到李四川何時請辭選新北市長一事，蔣萬安說，最重要還是希望在現階段，北市府持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉，他還用台語開玩笑表示，「要過年了，考慮一下我的心情，好不好？」



北市研考會主委殷瑋稍早接受媒體人王淺秋廣播專訪時則說，蔣萬安講過，不管李四川在哪裡，他跟李的心都在一起。殷瑋說，李四川這三年來，對北市府市政幫助很大，相信未來李四川不管在哪也都會做得很好，自己也從李副身上學到很多東西，不僅是專業的工程人最強鐵槌面向，李面對公眾也很有魅力。



