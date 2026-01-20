李四川弱點出現了？民調揭「這年齡層」最挺蘇巧慧 板橋人也支持

即時中心／高睿鴻報導

新北市擁有破400萬人口，全台灣最多，因此每次全國大選時，都會成為「兵家必爭之地」；而對於民進黨而言，今（2026）年底九合一大選，新北市長大位更是志在必得，倘若候選人、現立委蘇巧慧能勝選，將能終止國民黨連續執政逾20年的紀錄。但受限於選民結構親藍、對手又有執政優勢，蘇巧慧只能從後方追趕；媒體《TVBS》最新民調指，她的支持率仍落後藍營的李四川，不過在年輕人族群已開始獲得優勢。

之前傳出，有意在新北市共推候選人的藍白兩黨，直到目前仍尚未敲定人選。甚至，連藍營黨內的初選或徵召辦法、以及如何與民眾黨主席黃國昌「比民調」，都還是一片未知。即便如此，外界仍認定，北市副市長李四川、新北副市長劉和然、以及黃國昌，3人當中至少會有1人出線；《TVBS》今（20）公布最新民調，蘇巧慧分別與李四川、黃國昌、劉和然對戰的情況下，支持率依序為32%比47%、39%比33%、38%比29%，雖落後李四川、但能贏黃國昌及劉和然。

而藍白若藉此推斷，推出李四川就是最佳選項，則蘇巧慧可能暫時陷入劣勢；不過，藍營北市議員李明賢近日坦言說，蘇巧慧因早早獲得提名，已開始勤跑基層、拉攏各方勢力支持，民調正在急速拉近，他甚至看到差距已經不到10%、剩下個位數的調查結果。

因此他強調，國民黨在新北選戰，絕對沒有大意及鬆懈本錢；特別是，選舉很需要「母雞」加持、而多位藍營議員，也已留出合照看板的位置，正在等待李四川。

若細看此份民調的交叉分析，李四川的強項包括中年以上族群、以及新店深坑、雙和及七星等地區，支持率都明顯超過5成；不過，蘇巧慧在年輕族群當中佔優，20至29歲受訪者41%支持蘇、勝過李四川34%，至於地區方面，新北人口最多的板橋區，正好是蘇巧慧支持最高的地方，支持率43%高於李四川的40%。此外，土城樹林地區也有36%支持蘇、已經很接近李四川的38%。

雖然蘇巧慧目前仍是「挑戰者」之姿， 但藍營顯然不敢輕忽其爆發力。李明賢就稱讚蘇巧慧「基層實力很強」，加上身為前台北縣長、行政院長的父親蘇貞昌鼎力相助，預估後勢看好；而且，新北又是幅員遼闊、人口眾多，跑一圈都得耗時3、4個月，因此李明賢重申說，如果李四川真的想選，就應趕快下定決心，因為蘇已經在急起直追了。

