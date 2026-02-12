李四川強勢進攻新北選戰 蘇巧慧：無論對手是誰都已做好準備

針對李四川2月底將請辭台北市副市長投入新北市長選舉，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，無論對手是誰都已做好準備。（資料照片／董孟航攝）

2026新北市長選戰漸傳煙哨味，李四川宣布2月底將請辭台北市副市長，投入新北市長選戰，而原本爭取黨提名的新北市副市長劉和然也表態支持李四川，讓李可望披藍袍參選。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（12日）說，無論對手是誰，都已經做好準備，會不斷用更創新、更貼心的政策，讓更多市民支持蘇巧慧、支持新北隊。

蘇巧慧指出，不管對手是誰，大家的面試官一樣是4百萬新北市民，所以她從參選以來，就按照規劃好的節奏，陸戰和空戰並重。除了帶領新北隊深入大街小巷，握到每一雙手，也以派報、文宣、網路影片的方式，提出六大福利政見，為市民減輕負擔。

對於輝達與台北市政府簽約，海外總部確定落腳北士科。蘇巧慧表示，輝達本來在內湖的辦公空間太小，現在輝達新的總部留在北部，相信大家都非常支持，而且從中央到地方都會全力協助，而新北就在台北旁邊，也有許多人才和資源，接下來她會提出更多產業政見，希望吸引更多企業進駐新北。



