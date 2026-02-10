李四川待輝達落定選舉動向才揭曉 小雞何元楷等不及先掛聯合看板 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

2026年新北市長選戰態勢日趨明朗，在民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌相繼就位後，國民黨內呼聲高的人選台北市副市長李四川的動向成為最後關鍵。李四川今（10）日強調，目前重心在於完成台北市政任務，待與輝達（NVIDIA）的合約塵埃落定後，他所做的「所有決定」都將向大眾報告。

據了解，輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，日前北市府已審查T17、T18基地地上權的權利金完畢，有望明日簽約。外界關注李四川何時會宣布投入新北市長選戰，李四川表示，明日如果與輝達合約完成簽訂，「我想我會做所有的決定，都會跟各位報告」。

此外，新北市議員擬參選人何元楷已在汐止掛上聯合看板，李四川表示不知情，但這段期間從所有的民調，非常感謝新北市民對自己的支持，強調輝達如果簽約完成後，會告訴大家決定。

李四川上週末出席新北板橋里長聯誼會，被發現好幾次與新北市長侯友宜「咬耳朵」。對此，李四川回應，每年板橋的里長聯誼會，都會受到主席林榮彩的邀請，去年也有參加，自己就市政部分向侯友宜請教，且侯市長的政績，值得自己來學習。

至於過年的行程安排，李四川說，往例都是會回南部家鄉，大概會回小琉球，初二將陪同為南部人的太太回娘家聚餐，初三則由他在高雄宴請自家親戚，之後才會回到台北。他也說，其他受邀行程則不確定，若明天順利與輝達簽完合約後，「我會告訴大家我的決定」。

照片來源：葉元之臉書

