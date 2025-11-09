李四川心繫台北市政 黨內盼盡快宣布參選

▲國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川，擁有豐富行政經歷，還曾擔任過三個直轄市新北、台北、高雄市副市長。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 新北市長選戰提前開打！民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選中，新北市副市長劉和然公開形象照，對外宣示「準備好了」；同樣呼聲也高的台北市副市長李四川，則盛讚兩人都是優秀人選；國民黨立委洪孟楷也曾被黨內點名是適合人選。有藍營人士分析，蘇巧慧與李四川間，一老一年輕、一男一女形象，恐讓李在選戰上會很難突破，且蘇經營地方多年，李在地方基層熟悉度相對薄弱，鼓勵李別再等黃袍加身，否則聲勢將會遜掉。

廣告 廣告

主打市政延續 劉和然新形象照強打年輕牌

民進黨選對會日前決議向中執會建議徵召蘇巧慧參選新北市長，象徵2026地方大選提前起跑。由於現任新北市長侯友宜任期進入倒數階段，他的副市長劉和然，則被視為指定接棒對象。

劉和然曾任生物教師、教育局長，其後受時任新北市長朱立倫延攬擔任副秘書長，之後歷任環保局長，又是現任新北市副市長，行政歷練相當完整。劉和然近日也釋出全新形象照，其中1套造型更挑戰藝人許光漢的穿搭，走簡約有型路線，藉此拉近與年輕選民的距離，直呼「我準備好了」，釋出明確參選訊號。

▲新北市副市長劉和然近日進棚拍攝新形象照。（圖／取自劉和然臉書）

黨內呼聲最高 李四川「不排斥」就等黨內機制

國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川，擁有豐富行政經歷，還曾擔任過三個直轄市新北、台北、高雄市副市長，經歷在台灣政壇極為罕見，不僅如此，還曾擔任行政院祕書長、國民黨秘書長，具備中央部會協調的歷練。

面對是否參選新北市長的提問，李四川日前也公開表態，他的態度從來沒有改變，就是國民黨人才濟濟，如果年輕人能贏當然要出來選，但若到明年仍然希望他來承擔，「我想我也不會排斥，我也會承擔」。

▲2026新北市長選戰，國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川。（圖／記者呂炯昌攝）

被點名人選中最年輕 洪孟楷野心不只在立院

洪孟楷是國民黨新北市長人選中，被點名最年輕的一位。他是典型政二代，爸爸洪璽曜，前台鹽董事長；媽媽郭素春，連戰辦公室發言人、國民黨前立委，更在2024年的立委選舉中，拿下15多萬票，是新北、也是全國第一高票。

洪孟楷近日面對是否參選新北市長議題時，仍是不願把話說死，僅稱自己是新北立委，不論什麼位子「為新北就是好位子」，重點在於最好的選手「後發先至」。

▲國民黨立委洪孟楷是國民黨新北市長人選中，被點名最年輕的一位。（圖／記者葉政勳攝）

藍營人士：老面孔、新世代對決恐對李四川不利

對於李四川有望成為國民黨新北市長人選，藍營人士則提出幾點擔憂，首先，這次對手是蘇巧慧，這是會和李四川形成對比，「一個男、一個女，一個相對老、一個相對年輕，一個是新北的老面孔、一個是新時代，這種情況就會對李四川不利」。當蘇巧慧本身性質可以跟李四川區隔開來時，就可能變成兩邊陣營的對決，「這部分相對來說，跟侯友宜比起來，李四川穿透光譜的能力，可能相對會比較弱一點。」

藍營人士續指，李四川已經離開新北市有段時間，雖然這段時間在高雄、台北市當副市長，好處是他有全國知名度，「但對新北地方的這些基層民眾、一般民眾來說，或許對李四川熟悉度是有下降的，因為中間選民可能不見得那麼關心政治。」蘇巧慧早就開始勤跑地方，甚至去年就開始在地方上有走動，就算現在宣布參選，起步也較晚。

▲民進黨立委蘇巧慧早就開始勤跑地方，甚至去年就開始在地方上有走動，相對來說，李四川起步比較晚。（圖／記者葉政勳攝）

藍合作若李四川出馬？地方人士：考驗李四川在年輕族群的吸引力

談及新北市長選舉，最不容忽視的就是民眾黨主席黃國昌，藍白究竟如何合作，都是外界關注焦點。該藍營人士說，黨內觀察，2022年地方大選台北市「三腳督」效應，將是這次新北市長選舉觀察指標，回顧上屆台北市長選舉，由於民眾黨黃珊珊出馬，吸引了一部分年輕選票，導致民進黨的陳時中部分票源被吸走，「沒有黃珊珊的話，今天台北市長可能就叫陳時中了」。

藍營人士表示，黨內就有人擔憂，假設藍白合作成功，沒有民眾黨人選，年輕選票流向會不會跑到綠營去？這時就考驗李四川在年輕族群的吸引力。不過，要是這次黃國昌參選，形成「三腳督」局面，是否就會對李四川選情有利？該人士也仍未有結論，僅稱其實蠻微妙的，民眾黨拉了太多票也不是，拉太少票也不是，不同政黨間的動態平衡，或許還要再過一段時間後，才能夠比較明確的結果。

藍營人士最後也建議，目前蘇巧慧在綠營定於一尊，藍營有劉和然表態參選，「如果李四川再不表態，聲勢就會遜掉，這時代已經不流行黃袍加身了，有意願就要站出來，讓民眾感受到你的決心跟熱誠！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新北議長蔣根煌爆月底宣布參選 李四川否認：先處理輝達進駐台北

輝達落腳成功！李四川被讚功臣「這句話」惹怒周玉蔻：什麼混話

輝達落腳台北「李四川放心了」？被問選新北市長驚回：我回家睡覺