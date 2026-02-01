李四川快看！黃國昌新北競總開張了 撂話將多點齊發辦活動

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

九合一大選倒數三百天，民眾黨主席黃國昌今（1）日上午在創黨主席柯文哲、中廣前董事長趙少康等人陪同下，出席在新莊所舉行的「黃國昌新北市長競選總部開幕記者會」。有別於民進黨參選人蘇巧慧早就開始深入各市場拜票爭取支持，黃國昌受訪「撂話」稱，下週末會在新北各行政區，舉辦多點齊發、由市民一同參與的活動，顯然是要與國民黨台北市副市長李四川分庭抗禮。





今早10時，柯文哲、趙少康、新竹市副市長邱臣遠、宜蘭縣長參選人陳琬惠、白委陳昭姿、劉書彬、候任立委洪毓祥、蔡春綢、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、前立委麥玉珍、新北市議員陳明義、陳世軒、新竹縣議員林碩彥、彰化縣議員張雪如、吳偉達、政策會執行長賴香伶、政策會副主委許忠信與組織群副秘書長黃成峻出席「黃國昌新北市長競選總部開幕記者會」，並接受媒體聯訪。

記者提問，蘇巧慧已開始掃街，您規劃新北29區是新莊或汐止開始？另，民眾黨已徵召張啓楷選嘉義市長、陳琬惠選宜蘭縣長，將在徵召完您後再談藍白合嗎？

對此，黃國昌回應，徵召他是很小的事，大概就是一個程序，看看讓選決會的其他委員去提案，要不然他作為民眾黨現任主席，提案徵召自己感覺有點怪怪的，這真的一點都不重要。

他強調，掃街活動當然會進行，過去這段時間當中，他做事的風格就是在什麼位置做什麼事，若拿立委薪水為了新北市長選戰去掃街，這樣好嗎、符合一般民眾對於立委的期待嗎？

黃國昌稱，他現在卸下立委身分，成為新北市長的參選人，當然就會做市長參選人該做的事情，除了掃街以外，大家可能會更關心新北接下來該做的事，他的規劃與願景為何？因此，未來在新莊競總會經常舉辦記者會，負責任向新北勢民報告，民眾黨對於新北發展未來應有的規劃。

他並放話稱，政見說完後，其他各式各樣的活動或掃街，都會按部就班進行，請大家拭目以待；在過了一個禮拜的週末，他們會不只從新北的一區，而是從各行政區出發，展現執行力，屆時就會讓大家看到，什麼叫多點齊發，由市民一起參與的活動。







