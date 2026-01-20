李四川成藍白新北唯一解？黃揚明曝民調「特殊一幕」：領先關鍵在這件事

藍綠白積極備戰2026大選之際，被視為焦點選區的新北市受到高度關注，然而對比民進黨早早拍板立委蘇巧慧出戰，藍白不僅遲遲未達成共識，甚至國民黨內部也尚未定調，令支持者憂心不已；《TVBS》最新民調指出，在台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然等3位潛在人選當中，僅有李四川在支持度上勝過蘇巧慧，資深媒體人黃揚明也分析其關鍵原因。

「毫不意外的民調結果」，黃揚明透過臉書指出，在這份民調中可以發現，雖然在政黨交叉分析的部分，民進黨與國民黨整體支持度平分秋色，但可以發現李四川獲得多數民眾黨和中立民眾支持；黃揚明表示，這就是李四川民調領先的關鍵，甚至連民進黨的支持者都有12%支持李四川，遠高於國民黨支持者挺蘇巧慧的3%。

《TVBS民調中心》今（20）日發布最新民調，顯示若藍白合共推李四川參選新北市，能夠以47%的支持度勝過蘇巧慧的32%，另外20%民眾沒有意見；但如果推派黃國昌、劉和然，藍白都將以落敗收場。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日18時30分至22時進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

