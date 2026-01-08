李四川戰新北有風險？吳子嘉揭2弱點示警「恐被翻盤」：優勢遭大幅削弱

藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，被點名參戰新北的台北市副市長李四川，雖表態願意承擔責任，但相較於已經確定參選的民進黨立委蘇巧慧、強調高度意願的民眾黨主席黃國昌，李四川則是相對低調；媒體人吳子嘉分析，若黃國昌堅持參選形成三腳督，會導致李四川的優勢被大幅削弱。

吳子嘉在《董事長開講》節目中分析《美麗島電子報》民調，考量到黃國昌多次強調「不會擔任副手」，勢必得要考量黃國昌加入選戰，形成三腳督局面的可能性。吳子嘉指出，一旦黃國昌加入，將會大幅削弱李四川的優勢，讓李四川與蘇巧慧雙方陷入平手局面。

廣告 廣告

「（黃國昌）影響李四川當選的能力是100%」，吳子嘉指出，以黃國昌目前民調位居第三的現狀分析，要想脫穎而出、代表藍白參戰新北的可能性微乎其微，但如果黃國昌堅持參選形成三腳督情勢，就會增加李四川的勝選難度，甚至可能讓蘇巧慧有翻盤可能。

吳子嘉表示，李四川有「年輕票」、「中間選民」兩大弱點，唯有突破這兩大族群，才有機會徹底壓制蘇巧慧。吳子嘉也直言，黃國昌雖然基本盤機會有限，但具備完全的破壞能力，且黃國昌的優勢剛好可以補上李四川的缺點；而如果是三腳督的局面，雖然黃國昌可能瓜分李四川的選民，也同樣會拉走蘇巧慧一部分的小草（民眾黨支持者）票。

更多風傳媒報導

