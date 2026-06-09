【論壇中心／綜合報導】國民黨新北市議會黨團委託TVBS所做的新北市長選舉民調，民進黨參選人蘇巧慧支持度33%，國民黨參選人李四川39.2%，蘇巧慧回應，不足之處會持續努力改進，而對比TVBS今年1月所做的民調，李四川原以47%領先蘇巧慧的32%，如今卻跌至39.2%，差距縮小到6.2%，新北市議員卓冠廷表示，顯示李四川「愈跑愈弱」。

對於李四川的民調越選越低，財經專家徐嶔煌今日在《頭家來開講》節目中指出，李四川對於自身的爭議並未解釋清楚，尤其他自詡工務出身，卻連自己的房產爭議問題都是輕輕帶過，對於房子先建後售還是預售的問題，李四川的回答也顯然與事實不符，他甚至告訴大家「這個房子還沒有蓋好時我就去看過了」，但其他住戶都是先建後售，李四川如何可以在尚未蓋好時就去看過房子？而對於購屋的自備款977萬，李四川當時的回應是「是用他與太太的薪水，再加上股票的股利」，徐嶔煌續指，調閱李四川的財產申報後發現，李四川與太太的年薪大約是300萬，與977萬差了677萬，再列出李四川所持有的股票，所有的股票股利連100萬都不到，「甚至還有好多張股票是配不出股利」，那其他577萬到底錢從哪裡來？李四川在回答問題時「完全沒有辦法一刀斃命把問題給解決掉」。

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對於爭議問題，李四川競辦呼籲蘇巧慧陣營勿打抹黑戰，但爭議持續未說清，恐怕不是將焦點轉移給對手就能解決，而蘇巧慧也強調，自己並未攻擊對手，對於民調暫時落後，團隊會繼續推出政見，讓更多市民跟她一起推動新北的新時代。

原文出處：李四川房產爭議未說清！媒體人揪「這細節」質疑錢哪來

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