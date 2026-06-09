李四川房產爭議未說清！媒體人揪「這細節」質疑錢哪來
【論壇中心／綜合報導】國民黨新北市議會黨團委託TVBS所做的新北市長選舉民調，民進黨參選人蘇巧慧支持度33%，國民黨參選人李四川39.2%，蘇巧慧回應，不足之處會持續努力改進，而對比TVBS今年1月所做的民調，李四川原以47%領先蘇巧慧的32%，如今卻跌至39.2%，差距縮小到6.2%，新北市議員卓冠廷表示，顯示李四川「愈跑愈弱」。
對於李四川的民調越選越低，財經專家徐嶔煌今日在《頭家來開講》節目中指出，李四川對於自身的爭議並未解釋清楚，尤其他自詡工務出身，卻連自己的房產爭議問題都是輕輕帶過，對於房子先建後售還是預售的問題，李四川的回答也顯然與事實不符，他甚至告訴大家「這個房子還沒有蓋好時我就去看過了」，但其他住戶都是先建後售，李四川如何可以在尚未蓋好時就去看過房子？而對於購屋的自備款977萬，李四川當時的回應是「是用他與太太的薪水，再加上股票的股利」，徐嶔煌續指，調閱李四川的財產申報後發現，李四川與太太的年薪大約是300萬，與977萬差了677萬，再列出李四川所持有的股票，所有的股票股利連100萬都不到，「甚至還有好多張股票是配不出股利」，那其他577萬到底錢從哪裡來？李四川在回答問題時「完全沒有辦法一刀斃命把問題給解決掉」。
對於爭議問題，李四川競辦呼籲蘇巧慧陣營勿打抹黑戰，但爭議持續未說清，恐怕不是將焦點轉移給對手就能解決，而蘇巧慧也強調，自己並未攻擊對手，對於民調暫時落後，團隊會繼續推出政見，讓更多市民跟她一起推動新北的新時代。
原文出處：李四川房產爭議未說清！媒體人揪「這細節」質疑錢哪來
更多民視新聞報導
高金素梅涉貪遭起訴！李坤城嗅到某些藍委「這1項」不尋常反應！
北市局處第一時間發稿反擊沈伯洋！吳靜怡質疑「重大事件」發生時怎沒反應？
高金素梅涉貪遭起訴！媒體人提「這件事」：還有什麼好說的？
其他人也在看
雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
傅子純急性血癌驟世！沈玉琳發病前也有「同症狀」
娛樂中心／李筱舲報導民視當家小生傅子純日前因急性血癌病發，送醫搶救後不幸病逝，享年46歲。而先前飽受血癌病痛的沈玉琳，在得知消息後深感悲痛，他呼籲大眾切莫忽略身體發出的警訊，他透露自己在發病前也和傅子純同樣出現「牙齒疼痛」的病症，若輕忽而延誤就醫，恐使病情迅速惡化，甚至危及生命。
台灣芒果超強？這國居民買當地「無化學添加款」嘆：都沒味道
夏天到了，芒果產量也漸漸增多，台灣的愛文、金煌芒果不少人吃過後稱讚鮮甜。而印度也有產芒果，日前當地女子買了10公斤回家吃，這批芒果號稱天然、不含化學物質，外觀也漂亮，但她吃了後發現「一點味道都沒有」，回去找攤商反映，對方馬上退錢，讓她發文質疑當地農場的品質，以及主打「有機」的行銷標語。
情斷3年孫綻！米可白近況曝光 突公開「全新喜訊」：無比感動
女星米可白近幾年從兒童台姐姐轉型成為演員，精湛演技讓她榮獲金鐘獎的肯定，至於感情方面，日前雖然宣布分手交往三年的孫綻，不過米可白積極調整生活步調，今也分享即將加入劇組的好消息。蔡佩伶報導
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
業賣股賺錢別忘「這筆稅」要繳！少做一動作恐補稅44.8萬 國稅局說話了
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導AI產業帶旺台股，不少企業也利用閒置資金進場投資，盼替公司增加收益。不過南區國稅局提醒，營利事業出售國內有價證券所...
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
「法拉利姐」奇蹟美照！大變韓系波浪長髮甜妹 網驚：看成全智賢
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導網紅「法拉利姐」張婷婷過去以詼諧形象活躍社群，常演出誇張的搞笑風格令人印象深刻，近年則應時下風潮轉往直播圈發展。昨...
狗狗散步時走兩步就回頭看一眼？原來牠們背後隱藏著這「３種」愛的含意
火報記者 張舜傑／報導 在狗狗的世界裡，散步同時也是與群體一起行動的過程，當牠頻繁回頭確認主人的位置時，往往代 …
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
警專生寢室內抽電子菸 校方：非毒品已懲處
警察專科學校近日發生學生在寢室內抽電子菸事件，畫面遭PO網引發熱議，還稱該學生有特殊背景，對此警專今（9）發布新聞稿回應，強調並非毒品已依規定懲處。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
吵架先別惹！3星座女堪稱「冷戰天花板」！天蠍氣場直接壓制，「這位」越不理你、越讓另一半先低頭
有些女生一吵架就忍不住想把話講清楚，甚至巴不得當天就和好；但也有一種人，一旦進入冷戰模式，是真的可以安靜到讓你開始懷疑人生。她們不是不在乎，也不是沒有情緒，而是太清楚感情裡誰先亂、誰就容易輸。與其苦苦
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
惠台大禮包奏效！台中告別「兩岸機場沙漠」 7月起直飛兩大城
國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，陸方祭出航班等惠台10項大禮包，事隔2個月，台中國際機場7月起將新增兩岸航線，包括成都以及青島。副市長鄭照新強調，航線開通雖涉及中央權責，市府仍持續爭取新航線、創造旅運需求。