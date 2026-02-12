李四川批藍袍戰新北！ 藍白合？ 黃國昌：不會任副市長

新北市 / 綜合報導

2026選戰新北市國民黨人選終於出爐，將由台北市副市長李四川披上藍袍出戰！不過整合過程可以說是一波三折，因為現任新北市副市長劉和然也有意爭取提名，最後是由現任市長侯友宜出面協調，拍板支持李四川；而藍營整合後，下一步將面臨「藍白合」關卡，黃國昌明確表態不會擔任李四川的副手，那至於由誰出馬？李四川說以民調決定。

台北市副市長李四川說：「謝謝侯市長的這一個支持，說實在對他8年的施政，說實在是值得我去學習，謝謝劉和然副市長。」特別點名現任市長侯友宜，及被視為原本想接棒參選的，新北市副市長劉和然，想展現黨內團結，因為整合過程不容易，在李四川宣布參選後，劉和然首度公開露面，跟市長侯友宜出席市政活動。

新北市副市長劉和然說：「這次整合都是侯市長整合，有共識信任感搭配時間點。」從去年12月開始，國民黨副主席李龍，以及新北市長侯友宜等人，不停在李四川及劉和然間，居中斡旋，而最後達成共識並在此刻宣布，除了輝達完成簽約，侯市長點頭更是關鍵，國民黨預計二月底前，完成提名程序，不過危機還沒解除。

民眾黨新北市長參選人黃國昌說：「如果假設是川伯出線的話，我不會擔任副市長。」台北市副市長李四川說：「跟黃國昌君子之爭，不排斥民調。」黃國昌明確表態不打算擔任「副手」，藍白雙方確定年後召開「藍白工作小組會議」，討論用協調或是民調方式推舉人選，藍營取得共識由李四川出線，藍白整合關卡還在後頭。

