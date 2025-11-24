李四川批評「施政非穿著漂亮」 蘇巧慧：未來會繼續穿著得體合宜

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委蘇巧慧近日將接受徵召，代表民進黨角逐2026新北市長，而潛在對手、國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川，近日一句「施政非穿著漂亮」，遭批評沒有性別意識，對此，蘇巧慧今（24）日下午回應時表示，她也認為，執政就是應該要看政績，所以她正是以自己在國會15次優秀立委的表現，在地方得到三屆地方鄉親認同的政績，用這樣的成績，爭取一個服務新北市民的機會，所以將來她不但會繼續穿著得體合宜，而且也希望能夠讓新北漂漂亮亮。

廣告 廣告

蘇巧慧下午接受媒體聯訪時，媒體詢問，李四川說《地方制度法》修法後，蘇巧慧能力強可以只請一個副市長？蘇巧慧回應，她覺得作為國會議員，在立法院修法，希望都是能夠建立國家長治久安的制度，很可惜大家看到國民黨版的《地制法》，是為了人口減少的台北市，多增加一席副市長，國民黨版的財劃法，把台北市的（統籌分配款）預算大幅增加，卻讓新北市的（統籌分配款）人均再次成為全國的最低。「我不停的在為新北市400萬的市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想。」

媒體追問，李四川說要政績不要只會穿的漂亮，遭批評沒有性別意識？蘇巧慧回應，「我想李副市長應該只是誇獎我穿得漂亮，沒有歧視女生喜歡打扮的意思。」不過，她也認為，執政就是應該要看政績，所以她正是以自己在國會15次優秀立委的表現，在地方得到三屆地方鄉親認同的政績，用這樣的成績，爭取一個服務新北市民的機會，所以將來她不但會繼續穿著得體合宜，而且也希望能夠讓新北漂漂亮亮。

更多三立新聞網報導

讚蘇巧慧有禮貌！李四川：黃國昌power很強…但對不對我不知道

新北選戰開跑已找地點掛看板？李四川連喊3次：沒有這回事

若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦

黃國昌2026新北市長出局？黃暐瀚：可能就是李四川對蘇巧慧

