李四川投入新北市長選戰 曝韓國瑜「希望他承擔又不敢說」

台北市副市長李四川昨宣布將投入新北市長選戰。（資料照／李智為攝）

台北市副市長李四川昨宣布將投入新北市長選戰，他今（12日）接受廣播專訪時透露，老長官、立法院長韓國瑜其實心裡希望他承擔，但又不敢說，不過一定對他相當鼓勵。

李四川今坦言，妻子從頭到尾都反對他選舉，因為妻子不喜歡台灣的選舉文化，他也都會避開選舉。尤其他不善於選舉，也不懂選舉，口才也不如他人俐落，「我是純粹做事的人」。

李四川直言，默默做事對市民和社會才有幫忙，台上的人講話雖然會讓每個人聽了很舒服，但若做不到就變成「膨風」。妻子雖然不喜歡，但他有時候也瞞了不少，所以有時候也覺得對不起妻子，接下來就交給新北市民決定。

李四川也透露，韓國瑜先前心裡當然希望他去承擔，但嘴巴不敢講，「他知道我不想選舉，也知道這工作很辛苦，所以每次都會笑笑。」

李四川表示，韓國瑜一定是相當鼓勵，他沒有韓國瑜口才跟反應快，所以他時常和韓國瑜說我沒有能耐，韓就說「不，那是你的特色。」

李四川透露，他跟過的長官都很鼓勵自己，可選舉這條路相當辛苦，他會順勢往前走，如果市民支持他，他也會很努力地把該有的工作都做好；到2月底前他還是台北市副市長，3月後再來好好談選舉。



