李四川投入新北選戰 江啟臣謝川伯承擔、也謝劉和然為大局著想展團結氣勢

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北市副市長李四川昨（11）日宣布投入新北市長選戰，目前有意競逐國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣今天表示，今天看到李四川要出來承擔新北的重擔，他由衷祝福。謝謝川伯願意承擔新北的責任，也感謝劉和然副市長、侯友宜市長展現團結氣勢，為大局著想、為新北市民努力。「團結，是此刻最關鍵的力量。」由於藍營台中市長提名，目前藍營仍未拍板，江啟臣喊出「團結」，也備受注目。

江啟臣稱，看到李四川要出來承擔新北的重擔，他由衷祝福。（圖／江啟臣臉書）

江啟臣指出，李四川副市長多年來在新北、高雄、台北市第一線為民打拚，無論重大建設推動、城市更新轉型，或跨局處整合協調，都展現工程專業與行政效率。川伯用專業獲得市民朋友的信任與愛戴，從南到北的歷練，都是憑藉一步一腳印的努力，是新北市再上層樓的穩健力量。

江啟臣稱，他所認識的川伯話不多，總是是默默行動、快速達標。他要特別謝謝川伯在去年反罷期間，特地請假來台中為他加油打氣、陪著他在戰車上向鄉親懇託！今天看到李四川要出來承擔新北的重擔，他由衷祝福！謝謝川伯願意承擔新北的責任，也感謝劉和然副市長、侯友宜市長展現團結氣勢，為大局著想、為新北市民努力。團結，是此刻最關鍵的力量。

江啟臣表示，今年縣市長選戰，是城市方向的抉擇。他將以更高的格局，推動產業轉型升級、智慧城市與全球布局，帶領台中走向國際，讓台中不只是亞洲核心，更該是世界看見的旗艦城市。川伯讓新北穩健前行，他讓台中躍升旗艦城，為民眾更好的生活，為地方更長遠的發展，為台灣更美好的未來，一起努力打拚。「讓我們並肩同行、團結一心，為台灣打拚」。



