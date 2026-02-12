李四川投身新北選戰！洪孟楷表態「全力支持」：一聲令下就能後發先至

記者楊士誼／台北報導

洪孟楷表態，全力支持李四川擔任新北市長。（圖／記者楊士誼攝影）

台北市副市長李四川宣布二月底辭職，並在三月返回新北投身選戰。國民黨立委洪孟楷今（12）日表示，肯定侯友宜的施政也感謝劉和然的大氣與付出，全力支持李四川擔任新北市長。他指出，只要一個令下就可以後發先至，接下來就是往前衝，也希望新北能成為好的示範點，期待各縣市市長人選能全部到位，展現藍營2018年、2022年勝選的契機。

洪孟楷表示，肯定侯友宜市長過去的施政，也感謝劉和然副市長的付出以及大氣跟成全。「當然，我們全力支持李四川來擔任我們2026年的新北市長」。他強調，身為新北市的立法委員之一，完全理解過去六年多跟侯友宜市府團隊的充分合作。在中央監督、在地方拼建設，新北市真的是一個404萬人的偉大城市，所以絕對要共同全力以赴。

洪孟楷說，昨天李四川也承諾他會承擔，也看到侯友宜跟劉和然的臉書發文，都代表著團結一心。「我一直說大家之前有一點點期待，那我一直講，我們其實準備的都已經準備好了，只要一個令下，我們就可以後發先至」。他也表示，接下來就是往前衝，也希望新北市可以成為好的示範點。「22個縣市我們都期待能夠趕快塵埃落地，把我們的市長候選人全部到位，讓我們 22 個縣市一起努力一起打拼，展現藍營2018年、2022年勝選的契機，繼續帶給人民好的生活」。

