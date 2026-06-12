李四川拋AI科技廊帶藍圖 搶救產業外移危機

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（記者陳志仁／新北報導）國民黨新北市長參選人李四川12日晚間出席新北市商業會理監事會議，提出產業發展願景；主張透過產業用地整體規劃、工業區立體化及興建AI科技廊帶，協助企業降低營運成本、吸引高科技產業進駐，創造更多在地就業機會。

圖／針對工業區空間不足問題，李四川強調，將持續推動工業區立體化政策，提高土地使用效率，滿足產業擴張需求。（李四川競選辦公室提供）

李四川表示，新北市擁有完整且多元的產業基礎，從傳統製造業到高科技產業皆具備競爭優勢；但近年來產業界普遍面臨用地不足、土地價格與租金持續攀升等問題，導致部分企業被迫外移至桃園或其他縣市發展，影響產業根留及就業機會。

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針對產業界關心的土地問題，李四川指出，未來將透過區段徵收及市地重劃等方式，進行產業用地整體規劃；並由政府主導興建標準化或客製化廠房，以合理租金提供企業承租，協助降低企業營運成本，提升投資意願，讓更多企業願意留在新北深耕發展。

在高科技產業布局方面，李四川重申推動蘆社大橋興建的重要性，希望透過完善交通建設，結合捷運、大眾運輸及快速道路系統，串聯南港軟體園區、內湖科技園區、北士科及新北各產業聚落，包括蘆洲、五股、板橋、土城及新店等區域，打造完整AI科技廊帶，吸引科技企業投資設點，帶動區域產業升級。

李四川也肯定新北市長侯友宜推動五股垃圾山整治及產業環境改善的成果，認為已為地方發展奠定重要基礎；未來除持續深化五股產業聚落外，也將積極評估淡水、土城等地發展高科技產業的潛力，透過具體規劃打造特色產業聚落。

此外，針對工業區空間不足問題，李四川強調，將持續推動工業區立體化政策，提高土地使用效率，滿足產業擴張需求；未來將以務實經驗與系統性規劃，打造更友善的投資與產業環境，讓企業根留新北、青年在地就業，進一步帶動新北整體經濟發展與城市繁榮。

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