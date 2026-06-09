李四川推6大動保政見 蘇巧慧允打造友善育兒職場

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（中央社記者曹亞沿、王鴻國新北9日電）國民黨新北市長參選人李四川今喊設市立動保醫院等動保政見；民進黨新北市長參選人蘇巧慧陪同行政院長卓榮泰訪視幼兒園時，再次強調自己的家庭照顧政見，盼中央地方協力打造友善育兒職場。

李四川今天前往參訪新店動保績優社區「小城里愛心認養小棧」，並發表6大動保政見，包括設置新北市立動保醫院，凡認養新北市動物之家犬貓的市民，可憑認養證明享免掛號費、免看診費。

其他5項措施還有推動公有毛寶貝生命紀念園區、成立野生動物救傷中心、推動「動物之家」轉型升級、強化毛寶貝產業管理及建立智慧動物治理平台等。

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李四川指出，新北光是登記在案的犬貓就有近37萬隻，數量全國第一，代表照顧毛孩早已不是少數人的事，是很多家庭的日常生活。

李四川認為，一座城市是否進步，不只是看樓蓋得多高，而是看對生命有沒有尊重，因此動物政策不能只停在「捕捉、收容、管理」，下一步他要做的是動物治理，從救援、醫療、生命教育到智慧管理，規劃完整制度，讓新北成為一座動物友善城市。

另一方面，蘇巧慧今天陪同行政院長卓榮泰訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。蘇巧慧說，日前總統公布「台灣人口對策新戰略」18項措施，盼中央地方能協力推動更多友善職場、成為育兒家庭後盾的政策。

蘇巧慧說，她日前提出「三大家庭照顧政見」，育兒方面她主動媒合企業「組隊設托」，並承諾企業在設置托育服務單位的前三年，若虧損將補助50%。同時新北17家提供定點臨時托育的親子館，規劃開設夜間幼托。

另外，民眾黨今天早上指控，蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，蘇巧慧涉護航圖利讓蘇巧純公司連年獲得補助，蘇巧純也未依法進行身分揭露。蘇巧慧回應，這是烏龍爆料，妹妹的公司並非威如科技的關係企業，不是請他們幫忙架網站，就會變成它的子公司。

蘇巧慧說，她感到很遺憾，選舉至今從未攻擊過對手，但只要對手一發生重大爭議，對方陣營就會召開記者會攻擊其家人，真的很不可取。她會繼續推出政見願景，用正面的方式爭取市民肯定。（編輯：李亨山）1150609