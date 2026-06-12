李四川提動保政見！主播王乃伃暴氣揪1點：弄到另一個地獄？

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國民黨新北市長候選人李四川，近日跟上對手、民進黨候選人蘇巧慧拋出「6寵物政見」，提及要蓋一間市立動保醫院，凡認養寵物的民眾掛號、看診都免費；沒想到政策出爐後大翻車，有網友狠批「扛不住就不要硬養，然後老了病了才在送養還棄養」。對此，正妹主播王乃伃看了李四川的政見，也忍不住開噴「有什麼意義嗎？」

李四川日前發文表示，曾詢問許多飼主關於毛孩的醫藥費，經常聽到「牠都不敢生病」的答案，因此他蓋一間市立動保醫院，「認養回家的，掛號、看診等基本照護免費」。不過，該說法引發不少網友砲轟，「所以我們花這麼多時間去巡迴演講，就是希望飼主在成為飼主之前，可以好好掂量自己的能耐，一次生個好幾萬的病你扛不扛得住，扛不住就不要硬養，然後老了病了才在送養還棄養」、「身為毛孩家長，無論他什麼樣的身體狀態，我都會好好照顧他們，講什麼動物不敢生病，你這麼厲害喔？」

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李四川動保政見「主播王乃伃大暴氣」！她怒揪1盲點：把動物弄到另一個地獄？

李四川公布動保政見。（圖／翻攝「hammer__lee」Threads）

對此，王乃伃近日在節目坦言，對李四川的政見感到憤怒，「今天我們一再呼籲，你要領養動物前必須要知道醫療費有多少，所以如果你自己本身的經濟沒有辦法負擔、連掛號看診都沒有辦法，拜託你不要氾濫你的同情心，去養這些動物，把動物再弄到另一個地獄裡面」。王乃伃痛批李四川，「你弄那什麼掛號看診費，有什麼意義嗎？不要亂開這種支票」。

李四川動保政見「主播王乃伃大暴氣」！她怒揪1盲點：把動物弄到另一個地獄？

王乃伃質疑，李四川的做法「有什麼意義嗎？不要亂開這種支票」。（圖／翻攝「王乃伃」FB）

對此，粉專「我愛掀馬統」轉發該片段，許多網友也感嘆，「真的愛心不能變成氾濫…有能力再認養」、「人的想法已經僵化了，推出來的政策，真的了無新意」、「乃伃說中很多毛孩爸媽的心聲，貓狗沒有健保，醫療費用沒有保險補助，認養之前真的要三思」、「自己日子都不好過.就不要讓毛孩子跟我們過苦日子」。





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