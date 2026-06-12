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[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨新北市長參選人李四川近日針對中永和交通壅塞問題提出解方，表示將積極推動捷運中和光復線建設，希望透過軌道運輸改善通勤環境。不過相關貼文發布後，仍引發不少網友留言討論，部分民眾認為現有交通問題與過去交通政策調整有關，對新方案能否有效改善塞車抱持不同看法。

李四川提捷運光復線解中永和塞車 網友灌爆留言：不就是你當年弄出來的？（圖／翻攝李四川臉書）

李四川日前在社群平台Threads發文指出，自己實際騎車走訪福和橋、秀朗橋、成功路及公館圓環一帶，感受到中永和居民每日通勤的辛苦。他表示，雙北交通整合需要長期規劃，而中和光復線是未來值得推動的重要建設，「該做的，我接著做成」。

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不過貼文一出後，隨即吸引大量網友留言。有民眾認為，中永和交通壅塞與過去公館圓環拆除及交通動線調整有關，也有人質疑捷運建設工期長、施工期間可能對周邊交通造成衝擊，希望提出更具體的短中期改善方案。

留言區中，不少網友提到自己長期通勤的經驗，認為目前中永和往返台北市的交通壓力仍然存在，期待未來能有更完善的整體規劃。也有支持者認為，捷運建設本就是解決人口密集區交通問題的重要方式，相關政策應回歸專業討論。

除了交通議題外，近期李四川也因房產申報及家族相關議題受到外界關注。部分網友在留言區再次提及相關爭議，認為參選人應持續向社會大眾說明，以回應外界疑問。

此外，網紅四叉貓近日也在Threads上分享李四川小琉球老家建物照片，再度引發網友討論。相關議題後續發展仍受到外界關注。

隨著2026新北市長選戰逐漸升溫，交通建設、居住正義與市政治理等議題都成為選民關注焦點。李四川此次提出中和光復線構想，雖獲得部分民眾支持，但也反映出中永和交通問題長年累積的民怨與期待，未來如何提出更具說服力的解決方案，仍有待各界檢驗。

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