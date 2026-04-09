李四川提樹林博愛街市場機車停放區政績 喊年底回新北打拚

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〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨新北市長參選人李四川4日到樹林區拜訪里長，今(9)日在臉書貼出當天短影音，李四川表示，博愛街市場過去沒有規劃機車停放區域，當時他想把那條溝蓋起來做出停車區，結果發現產權複雜，但他親自和地主們溝通，最後把溝蓋起來，現在市場前才好停車。

李四川說，很多人不知道他曾做過新北市、台北縣的副市長、副縣長，希望年底重返新北跟大家一起打拚，把市民問題一一解決。

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