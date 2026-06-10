李四川提設置市立動保醫院 動保團體大讚：非常有感

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨新北市長參選人李四川發表六大動保政見，引發各界好評，其中一項為設立「新北市立動保醫院」，凡認養新北市動物之家犬貓的市民，可憑認養證明享有免掛號費、免看診費等基本照護服務；對此，台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘表示，設立「新北市立動保醫院」是制度層面的具體進步，「非常肯定、非常有感」，公共動物醫療體系不只是照顧動物而已，也要降低飼主認養的負擔、簡化收容所的負擔，這是提升城市動物治理的責任與重要基礎。

廣告 廣告

李四川發表六大動保政見，其中一項為設立「新北市立動保醫院」，台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘(左4)表示，是制度層面的具體進步，「非常肯定、非常有感」。（圖／李四川競選辦公室）

張勝鬘表示，動督盟長期主張動保必須要社區化、源頭化，尤其是絕育管理、飼主責任強化，社區認養支持等等，讓政策真正地走進鄰里，讓動物的治理成為城市的一部分。他表示，李四川選擇在績優動保社區小城里發表動保政見，對基層社區與動保發展而言，具有象徵意義，感謝李四川團隊對動保議題的重視，也期待未來新北在制度、專業和執行力上，持續作為全國的典範。

對於設立新北市立動保醫院政見，李四川競選辦公室補充，服務對象為四大類，包括：「公立收容動物及救援犬貓」、「認養本市動物之家犬貓」、「動物之家老年、殘疾、重病及長照名單內犬貓」、「弱勢飼主與動物福利案件」，該醫院定位為公共任務型動物醫療中心，而不是一般寵物或飼主的低價門診，也不是取代民間動物醫院，而是補足收容、救援、認養轉銜、長照善終、弱勢急難與動物福利案件的公共醫療缺口。

李四川競選辦公室強調，新北市立動保醫院服務目的在於動物急難救助、鼓勵飼主認養與城市防疫治理，建立動物公共醫療支援體系，而不是普發寵物福利，且設有資格認定、醫療項目、補助範圍及必要審查機制，以確保資源用於真正需要協助的動物與毛寶貝家庭。

更多FTNN新聞網報導

以板橋為第二故鄉 李四川與長者共餐敬老卡政策獲好評

出席獅子會活動 李四川：興建蘆社大橋打造AI產業廊帶

參與親子活動與小朋友共舞 李四川曝：小二學童也叫我川伯

