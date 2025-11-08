李四川揭與新壽分手最新進展 預估11/14前可簽解約協議書

台北市副市長李四川今出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮，右為捷運局長鄭德發。(記者方賓照攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達海外總部落腳北士科T17、T18，台新新光金控總經理林維俊七日談到和台北市政府解約進度時說，整體仍在協調階段，後續事宜需經會計師查核，與市府溝通順利，最快下週會有明確結果。台北市副市長李四川今出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮後受訪回應，倘若一切順利，預估下週五前可簽訂解約協議書。

李四川表示，截至昨日，市府的會計人員、新壽的會計師，大概都已審查完畢，原則上下週一會把審定的這些項目報到議會，希望在週三的大會能夠盡速通過。因是使用平均地權基金，如果議會同意，就可併決算先行支付。

議員會否有疑慮？他提到，新壽提出的成本，跟市府當初所提的計算，項目都差不多了，那種狀況只是說市府把比例列的比較低，新壽認為成本會比較高，但原則上市府仍可接受，又經會計師認證，議會應可順利通過。

李四川說，昨天已將解約協議書送交新壽的律師，預計下週三前應可確定，新壽擬於週四或週五召開臨時董事會，如果董事會確定，週五前便可簽訂解約協議書、下下週起辦理地上權程序，並移轉至市府，都市計畫也就開始啟動。

對於黃仁勳也在台灣，雖然無法碰面，但是會否致電打聲招呼？他說，黃仁勳來台時間相當緊湊，市府跟團隊每週都有聯繫，包括輝達現在在國內要找的建築師、為投資計畫書找顧問等都在進行。

