李四川揭與新壽解約最新進度 最快11/14可簽解約書

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市府與新光人壽就解約金及後續地上權移轉程序持續協調。新壽提出44.7億元解約金，扣除已繳34.4億元，剩餘約10.4億元，包括稅金與資金成本，市府認為合理並經會計師審核。副市長李四川表示，若一切順利，下週五（14日）前可簽署解約協議書，隨後辦理地上權塗銷及都市計畫程序，確保輝達總部在台設立順利推進。

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市政府與新光人壽就解約協議及後續地上權轉移程序持續協調。台新新光金控總經理林維俊昨（7日）表示，目前整體協商仍在進行中，涉及財務項目需經會計師查核，但與市府的溝通順利，最快下週就會有明確結果。

台北市副市長李四川今（8日）出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮後受訪回應，若一切順利，預估下週五前即可簽訂解約協議書，隨即啟動後續都市計畫程序。

李四川補充，市府會計人員及新壽會計師已完成審查，原則上將於下週一將審定項目報請議會，若週三大會通過，即可併入決算先行支付。新壽提出的解約金總額為44.7億元，扣除先前已繳交給市府的34.4億元，剩餘約10.4億元。李四川說，差額多數為稅金及資金成本。

當初市府估算的資金成本為2.5億元，新壽估為3.75億元，稅金則包含新壽已繳交中央的1億元，市府原未列入，但仍需返還新壽。經會計師認證後，市府認為這筆成本合理。

預計新壽將於週四或週五召開臨時董事會確認，若順利週五前即可簽署協議書。隨後將辦理地上權塗銷程序，將地上權移轉回市府，並啟動都市計畫變更，設定地上權給輝達使用。

解約過程將動用台北市實施平均地權基金，解約金負擔先前已收回的34.4億元，剩餘10.4億元差額可在與輝達協商權利金時收回。





