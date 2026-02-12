李四川擬選新北市長 黃：盡力爭取在野陣營出線機會 蘇：已做好應戰準備

台北市副市長李四川昨天(11日)表態將於2月底辭去副市長一職，全力投入新北市長選舉，民眾黨擬參選人黃國昌今天(12日)表示，他會盡全力爭取代表在野陣營競選新北市長，未來如果是李四川出線，他不會擔任副市長，民進黨擬參選人蘇巧慧則表示，不管對手是誰，新北市長的面試官一樣是400萬新北市民，她已經做好應戰準備。

台北市副市長李四川昨天(11日)透過臉書發文表示，他已向台北市長蔣萬安表態將在2月底辭去台北市副市長一職，3月開始就會回到他所熟悉的新北市，如果能夠獲得國民黨提名參選2026新北市長選舉，他會與民眾黨主席黃國昌找出藍、白共同合作的方式。

對此，黃國昌今天在新北板橋掃街拜票前接受媒體聯訪時表示，新北市是六都之中人口最多的地方縣市，新北市的大小事一定需要一個最強的團隊來處理，絕對不是任何一個人能獨力搞定的，所以，他認為，未來跟國民黨可以進一步討論合作相關協議，他沒有任何預設，完全採取開放的立場跟態度。

黃國昌並表示，他跟李四川之間存在一場非常良性的競爭，他會用氣度跟視野理性地為新北市民提供最好的政策願景。他說：『(原音)對我來講，最重要的事情是讓這一次新北市市長(選舉)跟中國國民黨彼此之間、跟川伯(李四川)彼此之間能夠有一個好的君子之爭，目前當然就是盡全力來去爭取代表在野的陣營來競選新北市的市長，那未來如果假設是川伯(李四川)出線的話，我不會擔任副市長。』

針對李四川表態請辭副市長全力投入新北市長選舉，民進黨立委、新北市長選舉擬參選人蘇巧慧回應表示，不管對手是誰，新北市長的面試官一樣是400萬新北市民，她已經做好準備。她說：『(原音)大家的面試官一樣是400萬新北市民，所以我從參選以來就按照規劃好的節奏，陸戰和空戰並重，除了帶領新北隊深入大街小巷，握到每一雙手，也以派報文宣、網路影片的方式提出六大福利政見，為市民減輕負擔。』

李四川今天接受媒體聯訪時，有媒體詢問他將主打哪些政策，他回應表示，他目前還是台北市副市長，假設國民黨提名他，他原則上在3月就會正式對外說明。(編輯：宋皖媛)