李四川新北市長選情難樂觀！藍議員曝李民調與蘇巧慧拉近至個位數

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨2026新北市長提名陷入困局，除已表態參選的新北市副市長劉和然，黨內還有遲未表態卻呼聲很高的台北市副市長李四川，然而隨著時間推進仍無確認人選，雖然先前多份民調顯示李四川領先，但現在已經與民進黨對手蘇巧慧越來越近。國民黨台北市議員李明賢19日受訪時透露，他看過幾分民調，李四川與蘇巧慧的民調拉近至10％以內，僅差距個位數。

台北市副市長李四川。（圖／資料照）

李明賢19日接受網路節目《新聞！給問嗎？》專訪表示，李四川強調對輝達落腳北士科有其責任，在輝達簽約後才有可能決定，但母雞很重要，很多新北議員都希望提名愈早愈好，不要拖過3、4月。

李明賢還透露，有好幾個新北議員私下說，已經幫李四川看板準備好了，很多人想把位子留給李四川，不過有意爭取出線的新北市副市長劉和然還在跑，新北市議員也有壓力。

李明賢也透露，根據他看過的幾份民調，蘇巧慧的民調支持度有在拉近，大概拉近到10%以內的個位數。而且蘇巧慧的基層實力很強，過去政治性格也沒有這麼高，加上她的父親前行政院長蘇貞昌近期勤跑基層。

李明賢說，小琉球出身的李四川對上蘇巧慧，就是屏東人對決，聽說同為屏東出身的蘇貞昌日前帶著蘇巧慧去拜會屏東同鄉會爭取支持。

李明賢也強調，他認為李四川要儘早決定，新北市幅員遼闊，跑一圈就要花費3、4個月，蘇巧慧正在急起直追，李四川沒有鬆懈的本錢；而且兩人都是屏東人，同鄉會也是重疊，也需要爭取同鄉會的支持。

對於何時投入新北市長選戰，李四川日前受訪時表示，他沒有所謂的時間表，現在最重要的還是要在1月底把輝達的簽約完成，把所有的工作該做的做完以後，再來考慮其餘的事情。國民黨主席鄭麗文日前也表態過，新北市目標是希望農曆年前完成提名，應可透過協調產生人選，不需要初選。



