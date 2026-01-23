李四川新北民調第一仍有變數？吳子嘉：市民不排斥換黨做做看

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。 圖：翻攝Youtube（資料照）

[Newtalk新聞] 新北市長選舉即將在年底登場，民進黨提名立委蘇巧慧代表出征；民眾黨主席黃國昌表態參戰；至於在國民黨部分，則有台北市副市長李四川、以及新北市副市長劉和然2熱門人選。根據《美麗島電子報》公布最新民調，若是藍白整合成功，僅有李四川45.8%能夠贏過蘇巧慧36%，但美麗島電子報董事長吳子嘉昨（22）日分析，雖然李四川民調領先，但新北市民對於「換黨做做看」的支持度較高，顯示李四川即便民調領先，國民黨要贏下仍存在一定程度風險。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，在「潛在人選適任度」調查中，4位新北市長潛在人選的支持度分別是李四川45.8%，蘇巧慧38.9%，黃國昌23.3%，劉和然13.2%；若藍白整合成功，李四川將以45.8%贏過蘇巧慧的36.0%。若在三腳督的情況下，李四川支持度落在34.2%，其次依序為蘇巧慧的32.7%，黃國昌15.4%。

吳子嘉昨日在YT節目《董事長開講》表示，藍白合唯有靠李四川領軍才能有效拉開差距，而對1對1對上蘇巧慧也有勝算。不過他也示警，民調中關於新北市民對於「換黨做做看」的支持度高達41.1%，高於「國民黨繼續執政」的34.0%，這對國民黨來說相當危險。

他解釋，雖然現任新北市長侯友宜民調高達68.7%，不過市民並不排斥換黨做做看的意象來看，高滿意度是針對侯友宜個人而非國民黨。吳子嘉直言，侯友宜一個人支持度就是國民黨的兩倍，所以李四川一定要找侯友宜當選委會主委，「否則國民黨恐在這輪敗下陣。」

此次調查由《美麗島電子報》委託，調查範圍為新北市設籍年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日。成功完訪樣本共1070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

