李四川新北選戰呼聲再起 議會上演「請戰袍、等召喚」戲碼

針對是否在明年選舉「承擔」參選新北市長一事，台北市副市長李四川2日表示，確實有說過願意承擔，「不過現在還沒有人叫我承擔。」國民黨籍的山地原住民議員李傅中武也送上賽德克族的戰袍背心，表示自己代表原住民族希望李能夠承擔，「新北市長選舉非你莫屬。」（丁上程攝）

台北市長蔣萬安2日下午率市政團隊進入議會施政總質詢，國民黨籍的山地原住民議員李傅中武詢問副市長李四川，表示目前輝達案已經底定，是否明年要承擔新北市長選舉的重責大任？李四川則表示，自己說過願意承擔，「不過現在還沒有人叫我承擔。」李傅中武也送上賽德克族的戰袍背心，並表示「謹代表原住民族，希望你能夠承擔，新北市長選舉非你莫屬。」

李傅中武於市政總質詢時詢問李四川，目前輝達在北士科設立總部一事已經大致底定，因此是否已經準備好要承擔新北市長選舉的重責大任？李四川則表示，今天是市政總質詢，而且是在台北市，所以不談新北市。

不過李傅中武也追問李四川，日前曾公開表示「如果需要承擔的話會願意承擔？」李四川則直言自己有說過沒有錯，「不過現在還沒有人叫我承擔。」接著李傅中武則送上「賽德克族的戰袍背心」，並表示他僅代表原住民族，希望李四川能夠承擔，「新北市長選舉非你莫屬。」

施政總質詢前，蔣萬安接受媒體訪問時，也被問到民進黨立委王世堅稱黨中央如果派行政院副院長鄭麗君，或是黨祕書長徐國勇投入明年台北市長選戰，「跟蔣萬安的勝負是50％、50％」。蔣則表示，離選舉還有一段時間，現在都專注在市政上。

