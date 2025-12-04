即時中心／黃于庭、陳治甬報導

朝野各黨派持續布局2026九合一大選，新北市長部分，民進黨拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。李四川近日鬆口，若黨內舉辦初選，他願意參加，並將辭去副市長一職，時間不排除落在明（2026）年4月前。對此，蘇巧慧今（4）日回應，不管對手是誰，她的目標都是爭取過半新北市民認同。

蘇巧慧表示，她想參選新北市長，是因為對這座城市有感情、有成績、有願景，她的面試官一直是400萬新北市民，想向他們爭取、和他們一同想像這座城市未來機會，「所以不管對手是誰，我的目標都是爭取過半新北市民認同，選票過半」，她將繼續籌組最強團隊，用嶄新的觀念，向新北市民爭取機會、一起努力。

廣告 廣告

快新聞／李四川選定新北？表態「這時」將辭副市長 蘇巧慧震撼回應了

民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞）

至於李四川指稱，想選首長的人，不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要把事情做好。蘇巧慧回應，做首長確實要展現自己的能力，讓城市進步，所以她帶著成績來，不管過去在大漢溪堤外便道、樹林捷運、鶯歌車站，甚至是板橋兒童博物館、淡江大橋，都證明她能夠解決問題，並有最好的執行力。

因此，蘇巧慧強調，未來這座城市所需要嶄新的觀念，因為新北市很多都是數十年的問題，現在需要新觀念，才能帶來新契機、新產業，讓這個城市重新活起來。

原文出處：快新聞／李四川明年選定新北？鬆口「這時」將辭副市長 蘇巧慧震撼回應了

更多民視新聞報導

都上過這堂課！多名台大生遭匡列「肺結核接觸者」 疾管署已掌握：非校園群聚

毒蟲持槍闖泳池「殺人未遂」 蔡其昌批：中市府竟壓消息2個月

高市早苗「尊重中國」背後意涵？他23字白話翻譯了

