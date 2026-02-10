李四川明與輝達簽約後宣布決定 蔣萬安反應曝光

李四川稱明輝達簽約後告知外界決定，被問是否攬牢牢？蔣萬安大笑。資料照 台北市政府提供



輝達落腳北士科，北市府預計明天將與輝達簽約，副市長李四川鬆口簽約完，就會告訴大家他的決定。台北市長蔣萬安今主持市政會議被媒體詢及，可能是李四川最後一次市政會議，會把李副「攬牢牢」？蔣萬安大笑，表示今天如常就是市政會議，市府因應春節相關事務將嚴陣以待。

視為國民黨新北市長黑馬的台北市副市長李四川今（10日）受訪表示，週五下班把合約送到美國輝達，目前相當順利，明天應該可以簽約，如果與輝達合約簽訂完，「我做所有的決定，都會跟大家報告。」

蔣萬安說，今天會藉市政會議機會，與所有市民朋友、市府團隊預祝新年快樂，當然也再度交代市府團隊，過年期間，很多同仁要堅守崗位、做好準備，包括治安維護、交通疏導、資源回收等，都要嚴陣以待，讓市民過好年。

被問到李四川可能請辭參選新北市長、是否李副最後一次參加市政會議，蔣萬安大笑，稱今天如常就是市政會議，因應春節相關事務將嚴陣以待。

