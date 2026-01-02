李四川是新北最強人選？資深媒體人曝有"這問題"！

【論壇中心/綜合報導】



民眾黨主席黃國昌出席新北市元旦升旗活動，和即將卸任的市長侯友宜，以及對手劉和然同台，三人沒什麼互動，而另一位潛在對手李四川則是按兵不動，許多民調都顯示他為第一，不過卻遲遲未正式表態，民進黨人選定於一尊，藍白是否合，亦或是各派人選，仍是未知數。

資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目中指出，黃國昌現在被柯文哲和民眾黨逼著下去選，民調再低也得硬著頭皮選，不過，「民眾黨也在打一個如意算盤」，邱明玉進一步分析，李四川目前沒有受過選戰的洗禮，雖然大家把捧得很高，說他民調很高、聲望很高、還搞定輝達落腳北士科，那是因為「他沒有經過選戰的洗禮」，選舉是要驗祖宗十八代，如果歷經今年一整年的選戰過程中，一旦被爆出像侯友宜有文大館、新莊違建之類的，如果應變沒有做好的話就變公關危機，邱明玉更提到，所以黃國昌才主打秀身材，做出跟李四川的反差感，如果未來川伯出包的話，也許黃國昌就有機可乘。

