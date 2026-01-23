李四川是藍營新北「唯一解」 吳子嘉示警：還有1危機

美麗島電子報民調顯示，李四川是藍營在新北市勝選唯一解。（圖／東森新聞）





2026縣市長大選各地候選人陸續確定，其中新北市長選戰的部分，民進黨早早就將蘇巧慧定於一尊，但國民黨對於新北市長人選則還沒有定論。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉在YT節目《董事長開講》分析，新北市只有「藍白合」推出李四川，才能贏過蘇巧慧，但是還有其他變數顯示，藍營在新北市選戰還有危險。

「藍白合李四川」贏過蘇巧慧唯一可能

情境1.三腳督的情況下，李四川34.2% VS.蘇巧慧32.7%

吳子嘉分析，李四川只贏1.5%在這個階段就如此緊繃，可以預見幾乎沒有勝算。

情境2.國民黨改派劉和然

吳子嘉指出，改派劉和然國民黨選情就會崩盤，支持度跌至14.4%，甚至落後於黃國昌，蘇巧慧將輕鬆勝出，這個民調公布出來，幾乎宣布李四川為唯一候選人的可能性。

情境3.藍白合 李四川45.8% VS.蘇巧慧36.0%

吳子嘉指出，只有李四川領軍的「藍白合」能夠有效拉開差距，其他人選即使整合也無法擊敗蘇巧慧，而且即使李四川領軍，9%的差距還是有危險，因為只要蘇巧慧拉走5%的選票，蘇巧慧還是有勝算。

吳子嘉認為，蘇巧慧若能拉走李四川5%的選票，還是有勝算。（圖／東森新聞）

吳子嘉指出，民調還顯示，侯友宜的滿意度高達68.7%，但想「換黨做做看」的民意也高達41.1%，相較之下「國民黨繼續執政」只有34.0%。

吳子嘉分析，這結果代表新北市民對國民黨好感度並不高，而是侯友宜在新北市的聲望很高，所以鄭麗文不要跟侯友宜吵架，一定要侯友宜擔任競選主委，這個仗才打得下去，否則國民黨在新北市很危險。

採樣方式

吳子嘉公布民調採樣方式，完成樣本1070人，市話749人、手機321人，調查對象為年滿20歲的新北市民，信賴水準95%，最大抽樣誤差正負3%。

