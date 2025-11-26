李四川暗酸劉和然遭綠對號入座 江怡臻：民進黨性平部也曾罵蔣萬安花瓶

蔣萬安、李四川。台北市政府提供



記者周志豪／台北報導

2026新北市長選舉開打，台北市副首長李四川週一回應新北市副市長劉和然拍定裝照時稱，「施政並不是要穿得漂漂亮亮」，民進黨性平會昨卻「對號入座」，要求收回批綠委蘇巧慧的歧視言論。國民黨發言人江怡臻在臉書反酸，民進黨性平部還曾批台北市長蔣萬安「花瓶」。

江怡臻批評，「民進黨就是永遠的雙標」，民進黨性平部罵李四川，但性平部自己卻用「花瓶」來罵蔣萬安，標準前後不一。

李四川昨天也澄清，自己「施政並不是要穿得漂漂亮亮」評論，是針對「拍定裝照」這件事，感嘆自己尚未宣佈投入選戰，就遭刻意曲解與攻擊。

