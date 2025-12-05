台北市議會今日進行總質詢，市長蔣萬安與副市長李四川面對同黨議員連番送花送禮，祝賀兩人2026年當選市長。蔣萬安和李四川默契十足地將祝福轉送回議員，李四川更幽默表示「還沒要離開」。

李四川曝太太反對參選 蔣萬安笑：這我很有經驗。（圖／TVBS）

在今天的台北市議會總質詢中，市長蔣萬安和副市長李四川收到同黨議員祝福。國民黨議員汪志冰送上裝滿菜頭、大蒜、粽子和蔥的一大籃吉祥物，還有4副春聯，祝賀兩人在2026年當選市長。面對這份祝福，蔣萬安和李四川有默契地將吉祥話全部轉送給汪志冰。

當蔣萬安被問及是否會為李四川站台時，李四川幽默回應，他和市長現在都在「站輝達的台」，蔣萬安表示團隊需要他時，他一定會全力相助。

關於參選議題，李四川笑說太太是家中的領導，需要徵求她的同意。當被追問若黨部要他承擔但太太堅決反對時該如何決定，蔣萬安笑著說：「這我很有經驗，我們都還是要尊重我們的老闆。」李四川還提到自己能體會前院長的感受，形容議員的提問如同「雞蛋裡面挑鋼筋」。

面對議員們的熱情，李四川表示：「我還沒要離開。」蔣萬安也肯定李四川，透露自己接觸到大部分市民都覺得輝達是一個政績，而且也認為這是李副的功勞。

