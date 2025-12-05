李四川曝太太反對參選 蔣萬安：這我很有經驗

新北市長熱門人選之一的台北市副市長李四川5日表示，「我太太、所有家人都堅決反對我選舉」；市長蔣萬安說，「這我很有經驗，我們都還是要尊重我們的老闆，好好溝通。」（張珈瑄攝）

新北市長熱門人選之一的台北市副市長李四川，3日首度鬆口如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會參加。北市議員汪志冰5日在市政總質詢中詢問，國民黨部高層是否有來徵詢意見、先跟太太溝通嗎？李四川說，「我太太、所有家人都堅決反對我選舉」；市長蔣萬安也說，「這我很有經驗，我們都還是要尊重我們的老闆，好好溝通。」

汪志冰表示，李四川從原先非常抗拒到堅定表達會登記參選，轉念的心路歷程是什麼？李四川說，他之前談得很清楚，從前面到現在，原則上他今天是台北市副市長，還是以市政為主，那天受訪問題是，如果他要承擔就必須尊重黨的意志，我沒有心路歷程，他這幾個月說得很清楚，如果黨要他承擔，他不會排斥。

汪志冰詢問李四川，黨部高層有來徵詢意見嗎，有先跟太太溝通嗎？李四川說，黨部沒有來詢問，「我太太堅決反對我選舉，我所有的家人都堅決反對我選舉。」

汪志冰說，如果到時候黨部有需求，仍然會違反太太的反對代表參選？李四川笑說，太太是家裡的領導，還是要特別尊重。汪志冰表示，｢那你很大膽，沒有經過太太最後的同意，就主動說會登記參選｣；李四川說，他是說如果他要承擔，但要去登記還是要徵求太太的同意。

汪志冰表示，如果黨部要你承擔，但太太又絕對反對，要如何決定？在一旁的蔣萬安則幫李四川回應，「這我很有經驗，我們都還是要尊重我們的老闆，好好溝通。」汪志冰說，就好好溝通，因為市民需要你。

汪志冰追問，為何李四川這麼不喜歡選舉。李四川說，因為他是工程人員，怎麼看這幾年的選舉，工程人員1就1、2就2，這幾天他連講話中間都可以被拿一句話出來，他現在可以體會立法院長韓國瑜說的，「雞蛋裡面挑鋼筋」，他不怕，但是可以體會台灣選舉裡的文化。

汪志冰說，那市長有沒有要補充或是提醒李四川的。蔣萬安表示，沒有，他想他明年會跟議員一起加油。

