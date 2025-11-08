李四川曝最快下周五與新壽解約 輝達研議台北設子公司

台北市副市長李四川表示，市府和輝達的會計師已經完成審查，最快下周五雙方就可解約。資料照



輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，地上權持有者新光人壽同意解約，台北市副市長李四川今（11/8）表示，市府和新壽的會計師已審查完，下周一報議會，希望周三大會通過，如果沒問題，新壽臨時董事會同意，雙方下周五前就可解約；李四川先前也透露，輝達正研議在台北設子公司。

李四川今天出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土儀式，被問到與新壽解約進度，他表示市府和新壽的會計師針對新壽提出的項目及憑證審查都已經結束，市府下周一將把審定項目報給議會，希望周三大會就能通過，由平均地權的基金支出，如果議會同意，市府可以併結算先行支付。

李四川提到，市府昨天把解約協議書送給新壽，大概下周三以前可以把協議書確定，新壽預定下周四或周五開臨時董事會，如果董事會確定，下周五之前就可簽訂解約協議書，下下周開始辦理地上權的程序，把地上權轉移到台北市政府，都市計畫就開始啟動。

另外，由於輝達在台灣登記3家公司：輝達新加坡公司、輝達香港控股公司、輝達英屬維京群島公司，議員質詢時提問市長蔣萬安，未來會跟哪一家簽約？當時蔣回應，希望輝達能在台北設立子公司，並且有一定的資本；李四川則說，輝達正在研議在台北設子公司。

