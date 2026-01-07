李四川曝與輝達簽約儀式具創意科技感 還會準備士林夜市小吃

李四川今受訪說明輝達進駐北士科進度。

台北市副市長李四川今（7日）說明輝達（NVIDIA）海外總部簽約進駐北士科的最新進度，將規劃具創意與科技感的方式進行簽約，若輝達執行長黃仁勳願意，會帶他到附近的土地公廟參拜，並準備士林夜市特色小吃。

輝達海外總部將設於北士科T17、T18基地，相關行政作業正同步推進，李四川今日受訪時表示，輝達預計於1月中旬將提交投資計畫書，市府將加速審查，目標在1月底前完成；同時，都市計畫變更部預計於26日由市計畫委員會審議，若2項程序順利，可望於1月底完成簽約。

至於簽約安排，李四川說明，市府已與輝達幕僚討論形式，對方希望跳脫傳統桌上簽約模式，預計改以更具創意與科技感的方式進行，可能會帶黃仁勳到基地實地參訪，並邀請輝達員工參觀新辦公室，若黃仁勳願意，也會安排帶他去旁邊的土地公廟拜拜，並準備士林夜市好吃的小吃，然後進行簽約儀式。

李四川表示，台北市長蔣萬安去年12月已致函邀請黃仁勳來台出席簽約儀式，今日也再次發出邀請，具體簽約日期仍在協調中，市府強調將配合輝達行程決定，後續簽約完成後，相關議價及保證金繳納等事宜，將由幕僚單位持續辦理。





