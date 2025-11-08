李四川曝輝達進駐新時程！市府與新壽完成審查 最快下周解約

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18用地，台北市副市長李四川今（8）日透露，市府與新光人壽的會計師已完成審查程序，下周一將向議會報告，若周三大會順利通過，新光人壽臨時董事會同意後，雙方最快可在下周五前簽訂解約協議書。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

李四川今天出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土儀式，他受訪說明，市府和新光人壽的會計師針對新壽提出的項目及憑證審查都已結束，下周一將把審定項目報給議會，希望周三大會就能通過，由平均地權基金支出。李四川表示,如果議會同意，市府可以併結算先行支付。

輝達。（圖／美聯社）

李四川進一步說明解約時程，市府昨天已將解約協議書送交新光人壽，預計下周三以前可以確定協議書內容，新光人壽預定下周四或周五召開臨時董事會，若董事會確定通過，下周五之前就可簽訂解約協議書，下下周開始辦理地上權程序，將地上權轉移到台北市政府後，都市計畫就會啟動。

針對輝達在台灣登記輝達新加坡公司、輝達香港控股公司、輝達英屬維京群島公司等3家公司，議員質詢時提問市長蔣萬安，未來會與哪一家簽約。蔣萬安當時回應，希望輝達能在台北設立子公司，並且有一定的資本。李四川則透露，輝達正在研議在台北設子公司。

