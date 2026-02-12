李四川曝韓國瑜心聲 「他希望我去承擔！但不敢明講」

台北市副市長李四川在北市府與輝達（NVIDIA）完成北士科T17、18基地專案地上權簽約後，隨即於臉書宣布將在2月底向台北市長蔣萬安請辭，3月起將回到新北市爭取國民黨提名參選市長。李四川今（12）日接受專訪時透露，立法院長韓國瑜心裡一直希望他去承擔，但嘴巴不敢明講。

立法院長韓國瑜。（資料圖／中天新聞）

李四川昨天在臉書貼文中表示，自己曾擔任行政院秘書長及三個直轄市的副市長，一直努力完成各位市長交辦的工作。他提到對於如何建設、發展一個城市，其實有自己的想法，只是從未想過有一天能有機會實現這些構想。

李四川強調，3月開始會回到熟悉的新北市，若能獲得國民黨提名，也會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式。韓國瑜也在李四川的臉書貼文底下留言回應，稱讚李四川是公務員的典範，也是善良台灣人的良心，更是台北市與新北市民的福氣，並為他加油打氣。

李四川宣布投入新北市長選戰。（資料圖／中天新聞）

李四川今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時進一步說明韓國瑜的反應，指出韓國瑜心裡希望他去承擔這個責任，但嘴巴不敢講出來。李四川解釋，韓國瑜知道他不想選舉，也清楚這份工作的辛苦，所以每次談到這個話題都是笑笑的。李四川笑著說，韓國瑜一定是很鼓勵他的，但自己沒有韓國瑜的口才跟反應快，常對韓國瑜說沒有能耐跟他一樣，韓國瑜則回應「那是你的特色」。

李四川強調，跟過的長官都很鼓勵自己，他明白選舉這條路很辛苦，會順勢往前走。李四川表示，若市民支持他，一定會很努力把該有的工作都做好。

