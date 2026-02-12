李四川曝韓國瑜心聲 「他希望我去承擔！但不敢明講」
台北市副市長李四川在北市府與輝達（NVIDIA）完成北士科T17、18基地專案地上權簽約後，隨即於臉書宣布將在2月底向台北市長蔣萬安請辭，3月起將回到新北市爭取國民黨提名參選市長。李四川今（12）日接受專訪時透露，立法院長韓國瑜心裡一直希望他去承擔，但嘴巴不敢明講。
李四川昨天在臉書貼文中表示，自己曾擔任行政院秘書長及三個直轄市的副市長，一直努力完成各位市長交辦的工作。他提到對於如何建設、發展一個城市，其實有自己的想法，只是從未想過有一天能有機會實現這些構想。
李四川強調，3月開始會回到熟悉的新北市，若能獲得國民黨提名，也會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式。韓國瑜也在李四川的臉書貼文底下留言回應，稱讚李四川是公務員的典範，也是善良台灣人的良心，更是台北市與新北市民的福氣，並為他加油打氣。
李四川今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時進一步說明韓國瑜的反應，指出韓國瑜心裡希望他去承擔這個責任，但嘴巴不敢講出來。李四川解釋，韓國瑜知道他不想選舉，也清楚這份工作的辛苦，所以每次談到這個話題都是笑笑的。李四川笑著說，韓國瑜一定是很鼓勵他的，但自己沒有韓國瑜的口才跟反應快，常對韓國瑜說沒有能耐跟他一樣，韓國瑜則回應「那是你的特色」。
李四川強調，跟過的長官都很鼓勵自己，他明白選舉這條路很辛苦，會順勢往前走。李四川表示，若市民支持他，一定會很努力把該有的工作都做好。
2026年底九合一大選，藍營在新北市確定由李四川披戰袍後，現在台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議、由誰出征遲遲未定，引發藍營支持者焦慮，台中市長盧秀燕甚至發聲，認為國民黨內台中市長提名3月底民調太晚。精神科醫師沈政男在其Youtube頻道分析認為，台中的初選民調不會太晚，而且台中公布民調日期對江啟臣是有利的。至於新竹縣則沒有懸念、三腳督情況下徐欣瑩仍穩定領先。
台北市副市長李四川宣布2月底請辭，3月起備戰新北市長選舉「當仁不讓」。民進黨台中市長參選人立委何欣純認為，有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣應說清楚是否請辭；江今（12日）在台中受訪表示說，有前例可循，一切照規定。
[NOWnews今日新聞]全球AI大廠輝達確定與台北市政府簽約，在北士科興建台灣總部，積極協調此事的台北市副市長李四川任務完成後也宣布請辭，投入新北市長選舉。李四川說，他已向台北市長蔣萬安表達二月底請...
文／鄧哲偉 臺北國際商會理事長 隨著2026年地方大選的腳步漸近，指標性的新北市選戰佈局近日出現了令支持者振奮 […]
（記者陳志仁／特稿）台北市副市長李四川宣布二月底請辭，投入2026新北市長選舉，其時機與8年前侯友宜請辭參選如 […]
台北市長蔣萬安今日視察北投中繼市場，被問起李四川2月底將辭職，回應不管李四川在哪都全力支持，蔣也被問否要唱歌送給李四川，蔣萬安笑稱需要一點時間練習，並大方詢問媒體想聽什麼歌。對於外界看好2人未來將形成「雙母雞」效應，有望帶動膠著選區，蔣萬安強調目前的重心是讓市民能過個好年，至於李四川辭職後，第三副市長何時會確定？蔣萬安回「人力銀行也是要放年假吧。」
2026新北市長選戰正式開打！台北市副市長李四川宣布，將在2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。前新北市長朱立倫說，新北準備好了，李四川準備好了，我們全力支持新新北起飛！
國民黨新北市長人選至今未有定案，黨內呼聲最高的台北市副市長李四川今（11）日宣布投入選戰，而原先也有意爭取的新北市副市長劉和然，在李四川表態後，晚間發文表示，自己將不參選新北市長選戰，「在侯友宜市長的協調下，我們一起做出最重要、也最關鍵的決定，由李四川副市長代表國民黨參選2026新北市長」。台北市政府今（11）日與輝達就北士科T1718基地完成簽約，台北市......
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國權威財經媒體《富比世》（Forbes）近日公布當代「250大在世創新者」排行榜。特斯拉執行長、全球首富馬斯克（ElonMu...
[NOWnews今日新聞]2024年到2025年間，立院爆發一連串的肢體衝突，台北地檢署偵結，依傷害等罪嫌共起訴10人，其中包含7名國民黨立委。羅智強今（12）日於臉書發文，砲轟賴清德政府「司法追殺全...
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導 台北市副市長李四川昨日宣布將在本月底請辭，備戰2026年新北市長選舉。李四川表明，如果獲得國民黨提名，將投入新北市長選舉，並與民眾黨尋求合作方式。對此，國民黨新北市議員參選人何元楷今（12）日表示，李四川表態參選新北市長，就像是給大家吃了定心丸一樣，所有人都感到振奮不已。他提到，雖資源有限，但仍決定要將自己其中一面看...
年底縣市長選舉，藍綠白積極布局，台北市副市長李四川傳出月底請辭，參選新北市長，對此，台中市長盧秀燕今天（12日）受訪表示，李副市長是她很要好的朋友，對新北而言，他是超級瑪利，相信能一馬當先。另外，非洲
藍白2024年推動國會改革，綠營全力阻擋，立法院爆發一系列肢體衝突。其中國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍被依傷害、強制等罪起訴。對此，國民黨立院黨團今（12日）表達嚴厲譴責，並痛批民進黨發動司法清算，將政治攻防刻意上綱為刑事責任，企圖以司法手段介入國會運作，已明顯逾越合理界線。
台北市副市長李四川昨日宣布將在2月底請辭爭取參選新北市長，同樣有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今（12日）赴板橋掃街時，被問及「與李四川組成最強團隊，有可能是正副手搭配嗎？」黃國昌則說，目前就是盡全力爭取代表在野陣營競選新北市長，未來若是李四川出線，「我不會擔任副市長」。
台北市副市長李四川宣布2月底請辭，備戰2026新北市長選舉。台北市長蔣萬安今天（12日）表示，不管李四川在哪裡，他都全力支持。至於李四川的台北市副市長一職會由誰接手，蔣萬安笑說，人力銀行也是要放年假，強調現在最重要的是讓所有市民過好年。
桃園市中壢區中原文創園區2月19至22日（農曆大年初三到初六），將舉辦「Horse來了！鬥陣走春趣！」系列活動，除了人氣樂團演出，還安排舞獅體驗、新春健走、燈籠彩繪等多元內容，邀民眾前來感受歡樂的年節氣氛。桃園市文化基金會表示，活動主軸「Horse來了！」是取其諧音「好事」來了，象徵事事順心的吉祥意
針對監察院最近因非洲豬瘟一事通過彈劾4名市府官員，台中市長盧秀燕上午說，台中市政府先前就已經針對官員進行重懲，包括有官員...
（中央社記者張建中新竹12日電）工研院今天舉辦新任副院長布達典禮，由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設的「南部產業創新策略辦公室」主任。李宗銘表示，未來將持續秉持研發需貼近產業需求的理念，與團隊合作強化研發體系，促進科技成果落實應用。
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入MeToo風波，2025年遭二審判刑8月，緩刑5年，目前宣告不再以「宥勝」名義活動，又一度傳出身分證配偶欄已經空白，但仍在更新近況的老婆慈惠未說明真實關係。不過，慈惠去年生日時坦承正在搬家，如今她宣布已經搬完家了。
陸元琪怒了！爆袁惟仁家屬要她「別去告別式」 痛批：婚姻殺手
資深音樂人袁惟仁2日病逝，享年57歲。前妻陸元琪沉澱數日後吐露對前夫的不捨與愧疚，豈料12日她在社群平台發文透露，袁惟仁家屬竟透過孩子轉達要求她別出席告別式，讓她痛批對方「到底什麼素質」。