李四川曝「板橋阿嬤」1句話成參選新北初衷 他吐槽：還用阿嬤梗？

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉藍綠陸續布局，台北市副市長李四川在接受資深媒體人黃暐瀚節目訪問時正式表達參選意願，同時搬出了鄰居板橋阿嬤的一句話，讓他想起參選和政治服務的初衷。但此話一出，隨即被政論節目主持人李正皓吐槽，「還用阿嬤梗？」

李四川接受黃暐瀚李四川接受黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪，李四川坦言，從頭到尾都認為自己不是政治人物，有輔選過但沒有自己選過，也不是那麼愛選舉，不是做工程的人對社會沒有責任感，但很不適合台灣的選舉制度。

但李四川也強調，沒如果國民黨有辦初選，他當然會去登記初選，若新北市民認為他該承擔，他絕對不會排斥，但他不會一直說自己要選。

李四川談到自己想參選的初衷，搬出了板橋住家社區鄰居的一位阿嬤，他回溯，有一次颱風天，他穿著防颱整備背心回家，鄰居一位阿嬤跟他說，「副市長，你辛苦了，我要告訴你，你愈辛苦，我們就安全」，這句話讓他很感動，因為是民調的只是一個平安而已，首長要一份責任感，讓所有市民能安居樂業。

李正皓吐槽，「整整十年，我終於找到重創少年李正皓的可疑兇手了！」他好奇當年朱立倫淡水阿嬤的餿主意是不是李四川想的，吐槽「每次烙跑就要牽拖阿嬤！川伯你今年都67歲，還用阿嬤梗？」

前國民黨主席朱立倫在參選2016年總統大選過程中，曾表示自己決定參選是一名淡水阿嬤勸進，後在2020大選前的國民黨總統初選時，又提到其實阿嬤不只1位，當時去淡水拜拜，有很多阿嬤都鼓勵他出來選，全台灣的阿嬤也都很支持。

