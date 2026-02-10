李四川最後一次市政會議？ 被問會不會「攬牢牢」蔣萬安這樣說

台北市副市長李四川10日出席北市府市政會議前受訪表示，如果明天與輝達簽約完成，他會做的所有決定，都會跟大家報告。台北市長蔣萬安今日出席市政會議前，被問到是否還會「攬緊緊」留住李四川？蔣萬安微笑表示，他要市府團隊做好年節期間的治安維護等工作，未多做回應。（本報資料照片）

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，台北市副市長李四川10日出席北市府市政會議前受訪表示，明日應可順利簽約，並表示如果明天簽約完，他會做的所有決定，都會跟大家報告，並未迴避投入新北市選舉議題，也未否認會是最後一次出席市政會議。台北市長蔣萬安今日出席市政會議前，被問到是否還會「攬牢牢」留住李四川？蔣萬安微笑表示，他要市府團隊做好年節期間的治安維護、交通疏導、清運回收等工作，未多做回應。

蔣萬安今日出席市政會議，媒體詢問市政會議是否會有裁示？蔣萬安回應，他就這個機會跟所有台北市民朋友、市府團隊預祝新年快樂，他也再次交代市府團隊同仁，堅守崗位做好各項準備，讓市民安心過好年。

媒體追問，李四川並沒有否認會是最後一次市政會議，蔣萬安是否要對他唱「這座城市遺失了你」等歌曲慰留李四川？

蔣萬安笑答，今天一樣就是市政會議，雖然馬上過年，但是同仁還是有很多必須堅守崗位，他也提醒同仁要做好治安維護、交通疏導、清運回收等，這些攸關市民朋友年節期間的議題還是必須嚴陣以待，他並祝福市民朋友新年快樂，市府團隊希望新的一年各項工作一切順利。

媒體又追問，蔣萬安進去開會是否會把李四川「攬牢牢」？蔣萬安則輕鬆大笑，未再回應離去。

