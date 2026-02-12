李四川月底請辭備戰新北市長選舉 蔣萬安：全力支持

台北市副市長李四川宣布2月底請辭，備戰2026新北市長選舉。台北市長蔣萬安今天（12日）表示，不管李四川在哪裡，他都全力支持。至於李四川的台北市副市長一職會由誰接手？蔣萬安笑說，人力銀行也是要放年假，強調現在最重要的是讓所有市民過好年。

對於台北市副市長李四川宣布請辭備戰2026新北市長選舉，台北市長蔣萬安（中）12日表示，不管李四川在哪裡，他都全力支持。（中央社）

李四川昨天在臉書宣布，將在2月底請辭台北市副市長，3月回到新北市爭取國民黨提名，投入下屆新北市長選舉。新北市長侯友宜與副市長劉和然，分別在臉書發文表態支持。

對於是否准辭，蔣萬安今天上午前往北投中繼市場走街前被媒體堵訪表示，他已經說過，李四川不管在哪裡，他都全力支持。

蔣萬安在李四川宣布請辭的貼文下留言「開放大家點歌」，他今天被媒體問及此事時反問大家，「你們希望我唱什麼？」，並稱有看到網友回應《手放開》、《愛我別走》、《勇氣》、《Hold My Hand》等歌曲，盼大家給他一點時間，他會在過年期間練習。

李四川今天接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時說，蔣萬安每次都是唱《甲你攬牢牢》，不知道這一次他要唱哪一首？李四川還說，蔣萬安作為首都市長，這三年來承受相當大的壓力，他在蔣萬安身上學到很多，對蔣萬安非常感謝。

