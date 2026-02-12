李四川月底請辭備戰新北市長選舉 蔣萬安：全力支持
台北市副市長李四川宣布2月底請辭，備戰2026新北市長選舉。台北市長蔣萬安今天（12日）表示，不管李四川在哪裡，他都全力支持。至於李四川的台北市副市長一職會由誰接手？蔣萬安笑說，人力銀行也是要放年假，強調現在最重要的是讓所有市民過好年。
李四川昨天在臉書宣布，將在2月底請辭台北市副市長，3月回到新北市爭取國民黨提名，投入下屆新北市長選舉。新北市長侯友宜與副市長劉和然，分別在臉書發文表態支持。
對於是否准辭，蔣萬安今天上午前往北投中繼市場走街前被媒體堵訪表示，他已經說過，李四川不管在哪裡，他都全力支持。
蔣萬安在李四川宣布請辭的貼文下留言「開放大家點歌」，他今天被媒體問及此事時反問大家，「你們希望我唱什麼？」，並稱有看到網友回應《手放開》、《愛我別走》、《勇氣》、《Hold My Hand》等歌曲，盼大家給他一點時間，他會在過年期間練習。
李四川今天接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時說，蔣萬安每次都是唱《甲你攬牢牢》，不知道這一次他要唱哪一首？李四川還說，蔣萬安作為首都市長，這三年來承受相當大的壓力，他在蔣萬安身上學到很多，對蔣萬安非常感謝。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
捐「新北就愛李四川」大面看板 何元楷：用行動做川伯的後盾
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導 台北市副市長李四川昨日宣布將在本月底請辭，備戰2026年新北市長選舉。李四川表明，如果獲得國民黨提名，將投入新北市長選舉，並與民眾黨尋求合作方式。對此，國民黨新北市議員參選人何元楷今（12）日表示，李四川表態參選新北市長，就像是給大家吃了定心丸一樣，所有人都感到振奮不已。他提到，雖資源有限，但仍決定要將自己其中一面看...
細數任內政績 李四川：選舉討好人 施政得罪人 對市民好仍一往直前
國民黨新北人選昨日在台北市副市長李四川表態請辭後，新北市長侯友宜、副市長劉和然均表態相挺，外界認為已定於一尊。李四川今早接受媒體人王淺秋專訪，談及任內包含在高雄鋪平馬路、輝達簽約、公館圓環拆除等政績。李四川強調，選舉是討好人，但是施政是做得罪人的事，因為沒有辦法讓所有人都贊成，但原則只要是對市民好的事，執政者都應該排除困難、一往直前，也強調自己40多年公務生涯，他不在意職位，在乎的是施政「留下了什麼」。
MLB》底特律的英雄回家了！韋藍德重返老虎 攜手新王牌拚冠
傳奇球星韋藍德（Justin Verlander）以一年1300萬美元合約重返底特律老虎，回到生涯最初的起點，與兩屆美聯賽揚獎得主、新生代王牌史庫柏（Tarik Skubal）聯手，為底特律拚搏隊史第五座世界大賽冠軍，前一次登頂已經是1984年。
李四川參選台北市長？黃暐瀚分析「農曆年前宣布」機會高：民調高且態度已鬆動
黃暐瀚分析李四川參選新北市長態勢，指出其態度鬆動且民調高，農曆年前宣布機會大。針對北市局勢，黃暐瀚曝王世堅自組「堅系」跨區帶新人登記，成綠營地下母雞；陳鳳馨則憂心小雞比母雞更急。
MLB／史庫柏上周打贏薪資仲裁 老虎宣布開幕戰先發對決教士
老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）今天正式宣布，兩屆美聯塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）確定扛起今年開幕戰先發，3月27日作客聖地牙哥對決教士隊。 史庫柏去年出賽31場，戰績13...
《貿易》台1,735項輸美產品關稅豁免 包括蝴蝶蘭、航空器零組件、藥品
【時報-台北電】台灣與美國經歷長時間談判，終在美東時間2月12日簽署「台美對等關稅協定」（ART）。台灣初步輸美有2,072項產品豁免對等關稅，其中台灣爭取到豁免對等關稅、確認後續不會因美國全球政策變動的產品項目達1,735項。納入豁免項目後輸美平均關稅降至12.33％。 行政院台美經貿工作小組表示，達到重要目標，「爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力。」這方面，爭取到大幅調降對等關稅至15％不疊加，同時爭取到台灣2,072項輸美產品（具實績974項）豁免對等關稅、僅需課最惠國待遇（MFN）稅率，這相當占台灣輸美產品適用對等關稅總項數（10,264項）的20％，亦即有五分之一原需要課徵對等關稅的輸美產品，未來不用再多加徵對等關稅。若以出口規模來看，豁免對等關稅產品2024年輸美金額約99億美元，占台灣適用對等關稅產品輸美金額36％。 行政院強調，上述豁免產品中，有337項屬於美國依行政命令提供給全球的豁免清單，未來可能因美方政策變動而調整。而另外1,735項產品則是載明在「台美對貿易協定」中的豁免項目，確保美方未來即使修正行政命令也不影響台灣豁免。納入豁免項目後輸
MLB》展現擺脫美東墊底決心！金鶯1年6億合約簽下前藍鳥資深右投
為了重整去年在美聯東區墊底的頹勢，巴爾地摩金鶯在這個休賽季持續補強，根據《ESPN》權威記者Jeff
《經濟》台美關稅何時開始15％？ 鄭麗君親曝答案
【時報-台北電】台美簽署台美對等貿易協定，確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅。對此，行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表俞大?等談判團隊，於台灣時間早上8時，在駐美代表處舉行記者會。面對外界關心何時能降稅、生效？鄭麗君表示，待美方行政程序完成後，將會以聯邦公報的方式來載明對台對等關稅、232關稅方面的關稅優惠，正式來生效。 對於大家關心對等關稅何時能降稅、生效？鄭麗君在記者會一開始就表示，進一步向美方了解，美方後續程序是待國內行政程序完成後，將會以聯邦公報的方式來載明對台對等關稅、232關稅方面的關稅優惠正式來生效；她也談到，那有關我們國內程序，後續行政院會將台美對等貿易協定函送國會審議，併送1月15日簽署的台美投資MOU，希望朝野政黨國會共同支持。 鄭麗君也指出，歷經10個月談判，這次完成簽署，在此想跟大家報告在談判當中達成6大目標，包含第一，提升產業國際競爭力：大幅調降關稅，以及232關稅最優惠待遇，同時爭取到我國2072項輸美產品豁免對等關稅；第二，確保糧食安全與軍工韌性；第三，守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；第四，優化台美經貿體系，提升經
李四川請辭3月起戰新北 蔣萬安：全力支持
（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市副市長李四川宣布2月底請辭，備戰2026新北市長選舉。台北市長蔣萬安今天表示，不管李四川在哪裡，他都全力支持。
李子森、杜忻恬合唱「根本談戀愛」 許常德評語被讚：會算命
【緯來新聞網】歌手杜忻恬在《綜藝一級棒》中和螢幕CP李子森合唱〈癡情一陣空〉，許常德聽完就精準評語：
李四川請辭投入新北市長選戰 黃國昌稱絕不當副手
台北市副市長李四川宣布2月底請辭，並在3月回熟悉的新北、投入市長選戰，也透露「藍白合」相當重要，接下來有機會將請益民眾黨的黃國昌。不過怎麼合？黃國昌本人強調雙方是君子之爭，但自己絕對不會當副手；民進黨方面，市長參選人蘇巧慧則回應，無論對手是誰已做好準備。
MSCI成分股為何不愛記憶體？分析師：有疑慮
[NOWnews今日新聞]MSCI（明晟）公布最新季度調整結果，全球標準型指數成分股僅新增鴻勁1檔成分股，原先市場、業界皆一致認為記憶體族群華邦電、南亞科入選，卻全數落馬未入列，為何鴻勁受青睞，記憶體...
侯友宜出手！新北市長選戰藍營順利整合 劉和然宣布支持李四川
台北市副市長李四川今（11日）宣布本月底將辭去副市長一職，為新北市長選舉備戰；而後，先前也有意爭取提名的新北市副市長劉和然宣布，願意全力支持李四川，並與其並肩戰鬥。
輻射冷卻發威！3縣市低溫特報 明晨凍爆恐跌破10度
中央氣象署今（12）日下午4點23分發布3縣市低溫特報，受輻射冷卻影響，明（13）日清晨新竹縣、苗栗縣及南投縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率，達黃色燈號寒冷等級。氣象署提醒民眾注意保暖及日夜溫差變化，並留意用電用火安全。
川伯戰新北！ 蔣萬安：過年練「手放開、愛我別走」歌
台北市長蔣萬安，到北投中繼市場拜年，攤商熱情送上美食，祝福2026高票當選。但現在除了蔣萬安要面對選戰，台北市副市長李四川，也會在三月投入新北，拚提名。對此，蔣萬安強調，不管川伯在哪裡，都會全力支持，他也笑說，過年會來練歌，唱歌給川伯聽。 #蔣萬安#北投中繼市場#2026選戰 '
影／不擔心沒有選舉團隊 李四川喊話新北市民：我有堅強的執政團隊
李四川宣佈辭去台北市副市長，表態投入新北市長選戰，今天（12日）接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問，他向新北市四百萬市民喊話：我絕對有堅強的施政團隊。 一宣佈要選新北市長，政論節目就質疑
蔣萬安視察中繼市場 送別李四川「點歌清單」笑翻全場
台北市長蔣萬安今日視察北投中繼市場，被問起李四川2月底將辭職，回應不管李四川在哪都全力支持，蔣也被問否要唱歌送給李四川，蔣萬安笑稱需要一點時間練習，並大方詢問媒體想聽什麼歌。對於外界看好2人未來將形成「雙母雞」效應，有望帶動膠著選區，蔣萬安強調目前的重心是讓市民能過個好年，至於李四川辭職後，第三副市長何時會確定？蔣萬安回「人力銀行也是要放年假吧。」
曝台南換妃可能性 謝寒冰戳穿「陳亭妃通吃野心」：賴清德絕不可能接受
民進黨台南市長之爭，雖早已提名立委陳亭妃代表出戰，但不僅作為初選對手的立委林俊憲仍未撤下看板，地方更時不時傳出「換妃」聲浪；媒體人謝寒冰指出，陳亭妃胞妹陳怡珍不參選議員，就是為了2028參選立委，讓陳亭妃可以通吃議長、立委、市長。謝寒冰在《新聞大白話》節目中表示，陳怡珍不選議員，很明顯就是在規劃2年後挑戰立委，而在他（謝寒冰）看來，這個布局無疑是陳亭妃想通吃......
國民黨歸隊？劉和然退選「力挺李四川」 侯友宜親自出面回應了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導台北市副市長李四川昨（11）日宣布將在2月底請辭副市長，並於3月重返新北市爭取代表國民黨提名參選下屆新北市長，包含現任市長侯友宜、新北市副市長劉和然、國民黨前主席朱立倫、前發言人楊智伃都表態力挺。對此，侯友宜今（12）日回應，未來將全力支持李四川，也感謝劉和然的勇於承擔與勇氣。今早10時，侯友宜在國民黨新北市議員江怡臻、林金結、呂家愷與洪佳君等人的陪同下，視察三峽河長福橋改建工程主橋部分開通工程，並於行程中短暫接受媒體聯訪。針對李四川請辭副市長一事，侯友宜表示，他這段時間一直跟大家報告說，請大家放心，他一定會找出最適當的人選，因為目標很明確，除了希望市政不斷地能夠延續以外，更能一棒接一棒把它做到更好。他強調，人選一定要對新北市相當地熟悉以外，更重要也能夠讓新北發展更快速，這段時間謝謝大家的關心，「我們會全力支持李四川，也感謝劉和然副市長在這段時間的勇於承擔跟勇氣，全力團隊合作一起拚市政，讓市民朋友能夠有感，更重要的未來也讓市民朋友的期待會更高、更好，讓新北市發展更棒」。被問及給其他國民黨仍在協調人選的縣市有何建議，侯友宜則說，非常謝謝所有的團隊一起共同面對問題；大家全力、目標只要清楚，希望的是團隊、榮譽，一同遵守方式與紀律，大家共同往前走。記者追問，何時還要再跟李四川見面傳承經驗？侯友宜說，他和李副市長是老同事，經常也會有連絡，電話打一打，很多事情都可以溝通，見面、不見面都常有，其實也常常有連絡，請大家安心，「我們一直往前走，一切按照穩定的步伐往前邁進」。原文出處：快新聞／國民黨歸隊？劉和然退選「力挺李四川」 侯友宜親自出面回應了 更多民視新聞報導法務部高層人事異動！黃謀信升政務次長 徐錫祥接班檢察總長呼聲高賴清德以「台灣總統」身分登法新社專訪 憂中國犯台「日、菲恐成下個目標」詐騙集團「手法拙劣」！高嘉瑜照片再遭盜用曝：曾被編47歲離異徵婚
民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......