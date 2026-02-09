李四川板橋同桌聊1小時 侯友宜認了：里長們都非常欣賞！

新北市長選舉進入倒數階段，民進黨、民眾黨已確定人選，國民黨卻遲遲未定。熱門人選台北市副市長李四川8日中午出席板橋區里長聯誼會尾牙，與新北市長侯友宜罕見同桌、閒聊近1小時。據悉，儘管侯、李兩人未談及選舉，但相談甚歡，聚焦輝達用地等議題，李四川席間面對里長合影要求來者不拒，劍指新北市長意味濃厚。

國民黨立委葉元之（左二）8日貼出新北市長侯友宜（右二）參與板橋區里長聯誼會主席林榮彩（右一）舉辦的餐敘，台北市副市長李四川（左三）也同桌。（翻攝自葉元之臉書）

農曆春節將至，板橋區里長聯誼會主席林榮彩8日中午舉辦尾牙餐敘，侯友宜、李四川及立委葉元之、新北市議員林國春、民進黨立委蘇巧慧等都是座上賓。新北市副市長劉和然同樣受到邀請，但劉和然因市政行程赴石門區，中午並未出席。

林國春表示，林榮彩每年都會邀集百餘名里長舉辦里長餐敘，去年是辦春酒，今年適逢選舉年，春節後大家都忙，因此趕在春節前舉辦尾牙。侯友宜每年都會應邀出席，因李四川曾擔任新北市副市長，林榮彩也和李四川有交情，便邀請李四川一同餐敘。

林國春透露，席間侯友宜和李四川相談甚歡，兩人坐著聊了將近1小時，餐敘氣氛融洽。侯友宜誇獎李四川在台北市任職表現優異，李四川則聊到輝達很快會和台北市府簽下122億元權利金的合約，會陸續先投資30億元，若要再投資二廠，北市府在北市科旁邊還有一塊地，可以提供給輝達繼續發展產業，預計周三就會和輝達簽約。

國民黨立委葉元之（左二）8日貼出新北市板橋區里長聯誼會主席林榮彩舉辦的餐敘，台北市副市長李四川受邀出席大受歡迎。（翻攝自葉元之臉書）

林榮彩說，他跟李四川認識很久，如果李選新北市長，板橋三分之二的里長絕對都會力挺他。

侯友宜今（9日）受訪時回應，李四川是新北市的老同事，他對新北市的里長都有一定程度的認識，所以常常回來跟大家交流互動，這是一個很自然的事情。侯友宜強調，尤其李四川對新北市政有相對的清楚跟認識，是一個非常優秀的政務官，里長們對他都非常欣賞，所以昨天見面不足為奇，他很認真、優秀。

另一方面，蘇巧慧與民眾黨提名新北市長參選人黃國昌8日不約而同選擇市場掃街拜票。蘇巧慧前往新店區建國傳統市場掃街拜票，她說，這已經是第20個年前在菜市場拜年的行程，照著團隊規畫一步一腳印在各區行走，希望用這樣的態度，爭取更多新北市民的認同。黃國昌則前往淡水中山市場掃街，向攤商與民眾拜年。黃國昌指出，他一向尊重國民黨的黨內民主程序，也尊重對方的節奏與安排。至於藍白合作進程，民眾黨會先與國民黨展開第一階段的共同政見與城市願景討論，在政策方向與核心價值上取得基本共識後，才會進入第二階段的政黨合作協議，最後再決定推出最強候選人的方式。

