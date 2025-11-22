李四川條款通過 李彥秀：2026絕對不會缺席
[NOWnews今日新聞] 國民黨團推動有「李四川條款」之稱的《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，昨天三讀修正通過。對此，國民黨立委李彥秀今（22）日說，李四川是國民黨的重要資產，不論是協助蔣萬安連任，或是替國民黨開疆闢土，「2026李四川副市長絕對不會缺席」。
李彥秀說，最新人口統計，台灣人口已經連續22個月下滑。這也代表未來各地方縣市的人口數將不斷地下降，但是超高齡社會下，人民對政府職能的需求卻是有增無減，現行「地制法」直轄市要超過250萬人，才能設第三副市長，非直轄市超過125萬人，才能設第二副縣長的規定，顯然已經不符合實際需求。
李彥秀續指，特別是目前非直轄市都只能有一位副縣長，現實上，真的很難有對市政工作軟體、硬體都專業的副縣長。未來直轄市可以有三位副市長，非直轄市也能有兩位副縣長，不僅台北市、桃園市、台南市可以因此受惠，包括民進黨執政的屏東縣、嘉義縣以及澎湖縣也可以增補一席的副縣長，而人民可以享有更好的市政建設規劃。
李彥秀也說，李四川是國民黨的重要資產，不論是協助蔣萬安連任，或是替國民黨開疆闢土，2026李四川絕對不會缺席。新北市是全台灣最大的票倉，兩黨都有輸不得的壓力，國民黨在新北市已經連續執政將近20年，有現任優勢，也有不少的執政包袱。國民黨一定會推出最強的候選人，全力守住重要的灘頭堡，打贏2026九合一地方大選。
