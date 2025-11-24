李四川條款通過 蘇巧慧：只為台北市長著想

▲立院日前三讀通過《地方制度法》修正案，被視為是「李四川條款」，蘇巧慧表示自己不停在為新北400萬市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院日前三讀通過《地方制度法》修正案，直轄市不受人口限制均設3位副市長，因根據內政部資料顯示，北市人口截至今年7月統計剩245萬多人，按現行規定，若台北市副市長李四川辭職挑戰新北市長，屆時剩下2位副市長不得增設，被視為是「李四川條款」。對此將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧今（24）日批評，自己不停的在為新北市400萬的市民著想，「但國民黨卻只為台北市長著想」。

對於立法院日前三讀通過《地方制度法》修正案，被視為是「李四川條款」，蘇巧慧表示，作為國會議員在立法院修法，希望都是能夠建立國家長治久安的制度，很可惜看到國民黨版的《地方制度法》，是為了人口減少的台北市，多增加一席副市長。

此外蘇巧慧也說，國民黨版的《財劃法》，把台北市統籌分配款預算大幅增加，卻讓新北市的人均再次成為全國的最低，強調自己不停地在為新北400萬市民著想，「但國民黨卻只為台北市長著想」。

