「李四川條款」三讀！北市保3席副市長 綠批為蔣萬安量身修法

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天在藍白人數優勢下，三讀通過「地方制度法」，刪除「人口在250萬以上之直轄市，得增置副市長一人」之限制，改為固定3位副市長，且於明年1月施行。對此，民進黨團書記長陳培瑜批評，該修法因人設事，完全就是為了蔣萬安「保小三」的量身修法，質疑為何不是從下一屆開始實施。

現行「地制法」規定，直轄市人口達250萬人，得增設第3位副市長，國民黨團提案刪除此一限制。北市目前有3位副市長，因北市人口數已跌破250萬人，一旦副市長李四川投入明年新北市長選舉，現行法規不得再增設，未來第三席副市長恐不保，國民黨因此力推修法，也被諷為「李四川條款」。

三讀條文明定，直轄市政府置市長一人，對外代表該市，綜理市政，由市民依法選舉之，每屆任期四年，連選得連任一屆，「置副市長三人」。縣市政府置縣市長一人，對外代表該縣市，綜理縣市政，並指導監督所轄鄉鎮市自治；縣市長由縣市民依法選舉之，每屆任期四年，連選得連任一屆，「置副縣市長二人」。

陳培瑜表示，這是一個因人設事的條款，完全就是為了蔣萬安「保小三」的量身修法。目前台北市的人口已經低於250萬人，現有的3位副市長如果有人去職，就無法再補。她也質疑，為何不設置日出條款，從下一屆115年12月25或下下屆119年12月25再實施，而是明定明年1月1日，她對此感到遺憾。

此外，新竹市市長高虹安涉貪案一審判刑停職不給薪，此次修法規定，直轄市長、縣(市)長、鄉(鎮、市)長依第78條第一項或「公職人員選舉罷免法」第117條第一項規定停職期間，不得發給薪給，於其依第78條第二項、第四項或公職人員選舉罷免法第117條第二項規定復職後，或於其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。

